Köpekçi Nuri Efe heykelini ateşe verdi
Denizli'de Köpekçi Nuri Efe heykelini ateşe verdiği kamera görüntüleriyle tespit edilen 14 yaşındaki çocuk, pişman olduğunu söyledi
Denizli'nin Tavas ilçesinde, Milli Mücadele döneminin kahramanlarından 'Köpekçi Nuri Efe' anısına yaptırılan polyester karışımlı heykel, çıkan yangında büyük zarar gördü. Kundaklama şüphesi üzerine polis, A.D.'yi (14) gözaltına aldı.
Tavas ilçe girişindeki Köpekçi Nuri Efe Parkı'nda 16 Nisan saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tavas Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykel, yangında büyük zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Fotoğraf: DHA
AİLESİ HEYKELİN MASRAFLARINI ÜSTLENDİ
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, heykeli ateşe verdiği şüphesi üzerine A.D. adlı çocuğu gözaltına aldı. A.D.'nin ifadesinde, heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. A.D. serbest bırakılırken, ailesinin heykelin masraflarını üstlendiği öğrenildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.