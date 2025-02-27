Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da köpekten kaçan gence çöp kamyonu çarptı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, havlayan köpekten korkup kaçarken çöp kamyonunun çarptığı Şahin Atiz, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köpekten kaçarken çöp kamyonunun çarpan Şahin Atiz (24), ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda meydana geldi.

        Şahin Atiz, kaldırımda yürürken peşine takılıp havlayan köpekten korkup, koşmaya başladı. Yola çıkan Atiz'e, O.A. yönetimindeki çöp kamyonu çarptı.

        Atiz, çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlıkçılar, ilk müdahalede bulundukları Atiz'i özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücü O.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #BODRUM
        #Köpek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!