Ünlü oyuncu, "Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua edin' dediler bize, ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. Sonra ajans çalışanları 'Bir eğitim mi alsan?' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim." dedi.