Korkunç tablo! Bir ayda 28 kadın öldürüldü 0:00 / 0:00

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Mart Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, Mart ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda, 19 şüpheli kadın ölümüyle geçtiğimiz Eylül ayından bu yana en yüksek şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda cinayetlerin bahanesinin yüzde 71'inin tespit edilemediği belirtilirken, yüzde 25'inin hayatına dair karar alma gerekçesiyle, yüzde 7'sinin ise ekonomik gerekçelerle işlendiği aktarıldı.

Ayrıca, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.