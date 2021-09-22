Korona vaka sayısı 22 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırına ulaştı. Bununla birlikte vefat sayıları bir önceki güne göre 30 artarak 260'a ulaştı. İşte 22 Eylül korona vaka ve vefat sayısı ile ilgili merak edilen detaylar...

KORONA 22 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 22 Eylül Çarşamba günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

21 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

Son 24 saatlik verilere göre; yapılan 354 bin 854 testte 29 bin 338 vaka tespit edildi. 260 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 361 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 854 testte 29 bin 338 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 361 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMA SAYILARINDA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,32, 2'nci doz ortalaması yüzde 68,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 956 bin 452, 2'nci dozda 42 milyon 536 bin 503 ve 3'üncü dozda 9 milyon 930 bin 890 olmak üzere toplam 106 milyon 66 bin 262 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bingöl, Ağrı, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021

'KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.