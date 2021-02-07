Koronadan ölen şehit sayılır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin şehit sayılıp sayılmayacağına dair önemli bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "Koronavirüs nedeniyle ölen sağlık çalışanları şehit sayılır mı?" sorusu yöneltildi. Erbaş, şöyle cevap verdi:

"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."