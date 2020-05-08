Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Tüm dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bu yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarında dengeler nasıl değişti? 2020 yılının ilk 3 ayına ait pazar rakamları gelmeye başladı. Gelen ilk rakamlar, ABD'li Apple, Güney Koreli Samsung ve Çinli Huawei'yi olumsuz etkileyen bu dönemde bir diğer Çinli öne çıktı.

Pazar araştırma kuruluşu Canalys’nin açıkladığı 2020 ilk çeyrek verilerine göre akıllı telefon pazarı bu yılın ilk 3 ayında yüzde 13 daraldı.

2019 yılının ilk çeyreğinde 314 milyon adet seviyesinde olan küresel ölçekteki telefon sevkiyatları bu yılın aynı döneminde 272 milyon adede kadar düştü. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre geçen yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 3.5 milyon olan telefon satışları bu yıl günlük ortalama 3 milyona geriledi.

Pazardaki en büyük 5 oyuncunun sıralamasında bir değişiklik olmadı ancak en büyük 3 oyuncunun satışları da düştü. Samsung ve Huawei’nin satışlarındaki kayıplar yüzde 17’yi bulurken, Apple’ın sevkiyatlarındaki düşüş ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

XIAOMI YÜZDE 11'LİK PAYI GEÇTİ

(milyon adet) 2020 - 1Ç 2020 - 1Ç Pazar Payı 2019 - 1Ç 2019 - 1Ç Pazar Payı Yıllık Değişim Samsung 59.6 21.90% 71.5 22.80% -17% Huawei 49 18.00% 59.1 18.80% -17% Apple 37.1 13.60% 40.2 12.80% -8% Xiaomi 30.2 11.10% 27.8 8.90% 0.09 Vivo 24.2 8.90% 23.5 7.50% 0.03 Diğer 72.4 26.60% 91.6 29.20% -21% Toplam 272.5 100.00% 313.9 100.00% -13%

Samsung’un yüzde 21.9’luk pay ile birinci sırada yer aldığı pazarda, Huawei’nin payı yüzde 18, Apple’ın payı ise yüzde 13.6 oldu.

Bu üç büyük oyuncunun 2019 yılına göre daha az satışa imza attığı bu yılın ilk çeyreğinde Xiaomi ise satışlarını yüzde 9 artırmayı başardı. Bu artışla Xiaomi'nin küresel akıllı telefon pazarındaki payı da yüzde 8.9'dan, yüzde 11.1'e yükseldi. Bir diğer Çinli marka Vivo da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü.

iPHONE 11 ZİRVEDE

Canalys'nin verilerine göre model bazında bakıldığında ise bu yılın ilk çeyreğinde küresel ölçekte en çok satan akıllı telefon modeli Apple'ın iPhone 11'i oldu. 2020'nin ilk 3 ayında toplam 18 milyonluk satış rakamını yakalarken, ikinci sırada 8 milyonluk satışla Xiaomi'nin Redmi Note 8'i, üçüncü sırada ise 6 milyonluk satışla Samsung'un Galaxy A51'i yer aldı.

Canalys'in sevkiyat verileri analizine göre 2020'nin ilk 3 ayında en çok satan 10 telefon modeli şunlar oldu:

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