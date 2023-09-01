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        Haberler Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den "Pirola varyantı" uyarısı!

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den "Pirola varyantı" uyarısı!

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen koronavirüs varyantı Pirola'nın (BA.2.86), baskın hale gelme ve aşıdan kaçma ihtimali olan bir varyant olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:03
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        "Pirola varyantı" uyarısı!
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        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, Eris'in (EG.5.1) ardından gündeme gelen Pirola varyantının, bilim çevrelerinde "süper varyant" olarak adlandırılmaya başlandığını belirtti.

        Aşıyla vücutta oluşan antikorların, Pirola varyantını durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu belirten Şener, "Pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ihtimali ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimali yüksek gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

        "BELİRTİ VARSA TEST YAPTIRIN"

        Pirola varyantının ölüm ya da hasta yatış oranlarını artırdığına yönelik bir bilginin olmadığını ancak sürecin takibinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti: "Ülkemiz dahil olmak üzere bazı ülkelerde, artık Covid-19 salgınıyla ilgili şikayetlerinde kişiler çoğunlukla hastanelere gitmiyorlar, herhangi bir test yaptırmıyorlar. Pirola varyantında da semptomlar aynı. Vatandaşlarımız, ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi semptomlardan birkaç tanesi varsa, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka PCR testi yaptırmalı. Test pozitifse, en azından kendileri açısından hastalığı geçirme zamanını belirlemeleri gerekiyor."

        "AŞILAMA İÇİN TEST ÖNEMLİ"

        Gelecek dönemde dünyada "varyantlara yönelik aşılamaların" ya da "aşı takvimlerinde değişikliklerin" gündeme gelmesini beklediklerini kaydeden Şener, şunları söyledi: "Bu değişiklikler süreci içerisinde herhangi bir hasta için aşının gerekli olup olmadığını, hastanın son 6 ay içerisinde Covid-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğine bakarak değerlendiriyoruz. Kişi eğer son 6 ay içerisinde Covid-19 enfeksiyonu geçirmişse, sonbahar ve kış dönemi için aşılanmalarına gerek yok. Eğer buna yönelik herhangi bir test yaptırmadıysa, gereksiz bir aşılamayla, 'bağışıklığın yeniden tetiklenmesi' dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalması söz konusu olabilir."

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        #Pirola varyantı
        #koronavirüs
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