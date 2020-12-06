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HaberlerSağlık
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Koronavirüs salgının yeni vaka sayısı açıklandı 30 bin 402

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 30 bin 402 yeni vaka tespit edildi, 195 hasta ise hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgının yeni vaka sayısı açıklandı 30 bin 402

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun.'' dedi.

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