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Koronavirüs sindirim yoluyla bulaşmıyor

Prof. Dr. Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan korunmak için market alışverişi sonrasında, ev ve gıda temizliği esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

Koronavirüs sindirim yoluyla bulaşmıyor
AA

 

Bazı vatandaşların eve gelen damacana, pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı endişesi yaşadığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Kovid-19, en sık hasta kişilerin öksürmesi sırasında havaya karışan damlacıklar içinde taşınarak diğer insanların solunum yoluna ulaşır ve enfeksiyonu başlatır. Bazen, hastaların solunum damlacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra da ellerin ağız, burun ve göze götürülmesiyle de bulaşabilir. Bu virüs dışkıda bulunmakla birlikte su ve sindirim sistemimizden bulaşmamaktadır. Ancak size damacana ya da pet şişeyi veren satıcı bu malzemelerin yüzeyini kontamine etmişse sizin eliniz de kirleneceği için ağız, burun ve gözünüze dokunursanız virüs bulaşabilir. Bu nedenle, bu ürünleri aldığınız kişide enfeksiyon bulguları varsa, damacana ve pet şişeleri eve getirdiğinizde dezenfektanla silmek bulaşmayı önleyebilir."

- "Çiğ ürünler tüketilmeden önce bol suda yıkanmalı"

Alışveriş sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Ceylan, market çalışanlarının enfekte olmaları halinde hem alışveriş poşetini hem de içindeki ürünleri kontamine edeceğini belirtti.

Çalışanlarda solunum yolu sorunu gözleniyorsa poşetlerin atılmasını öneren Ceylan, "Marketten aldığımız her şeyi dezenfekte etmeye gerek yok. Satan kişide üst veya alt solunum yolu sorunu varsa dezenfektanla paketlerin yüzeylerini silebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ceylan, virüsün çiğ sebze ve meyvelerle gastrointestinal yoldan bulaşmasının söz konusu olmadığının altını çizerek, "Fakat bu gıdalar enfekte bir kişi tarafından kirletilmişse onlara dokunan elimizle ağzımız, burnumuz ve gözümüze dokunduğumuz takdirde virüsü alabiliriz. Bu nedenle, çiğ ürünler tüketilmeden önce bol suda iyi bir şekilde yıkanmalıdır." şeklinde konuştu.

 

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