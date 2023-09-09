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Atatürk, iradesini daima dünya halkları arasındaki barışı büyütmekten yana kullandı. Savaştan henüz çıkmış bir devletin politikasını, 'Yurtta sulh cihanda sulh.' olarak tarif etti. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, savaşların olduğu kadar barışın da kahramanıdır.

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Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in 'barışın tatlı güneşi' olarak andığı Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılına girerken yine bir araya geleceğiz ve bu toprakları karanlığa hapsetmek isteyenlere karşı bir kez daha irademizi ortaya koyacağız.