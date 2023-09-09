Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor

Binanın 353,90 metre yükseklikle Türkiye ve Avrupa'nın, Rusya bölgesi hariç en yüksek binası konumunda olduğunu aktaran Oruç, şöyle konuştu:

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"327 bin metrekare inşaat alanına sahip ve akıllı teknolojilerle inşa edilmiş bir bina. Üst cihannümada cephe çalışmalarımız devam ediyor. Panellerle gelip burada cam montajlarını yapıyoruz. Türkiye deprem şartnamesinde öngörülen en yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmış ve imalatı yapılmış bir bina. Bugün devam eden üst cihannümada dağcılarımızın cephe çalışmalarını yapıyor. Bunun haricinde binamızda cephe sistemleri, doğal havalandırma sistemleri, özel olarak tasarlandı."