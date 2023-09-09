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        Haberler Ekonomi Emlak Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor - Emlak Haberleri

        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor

        İstanbul Finans Merkezi´ndeki inşaat çalışmalarında sona gelinen Merkez Bankası binasının panel ve camları, 40 kişilik endüstriyel dağcı bir ekip tarafından takılıyor. Şimdiye kadar bin 150 panel camdan 900'ünü takan dağcılar, 353 metrede zorlu rüzgara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:41
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        İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ve Avrupa'nın en yüksek binası olma özelliğini taşıyan, 353 metre uzunluğundaki 72 katlı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çatısının cam montajı, alanında uzman 40 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan TCMB binasının inşaat çalışmaları sürüyor.

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        Söz konusu çalışmalar kapsamında çatı bölümlerinin yerleştirilmesine başlandı. Alanında uzman, 40 kişilik mühendis ve dağcılardan oluşan ekipçe yürütülen çalışmalarda, çatının cam montajları yapıldı.

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        Binanın inşasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla basın gezisi düzenlendi. Gezide, gazetecilere bilgi veren İstanbul Finans Merkezi'nde Turner International Firmasında Proje Yönetim Danışmanı Burak Oruç, TCMB binasının herkes tarafından ziyaret edilebileceğini söyledi.

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        Binanın 353,90 metre yükseklikle Türkiye ve Avrupa'nın, Rusya bölgesi hariç en yüksek binası konumunda olduğunu aktaran Oruç, şöyle konuştu:

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        "327 bin metrekare inşaat alanına sahip ve akıllı teknolojilerle inşa edilmiş bir bina. Üst cihannümada cephe çalışmalarımız devam ediyor. Panellerle gelip burada cam montajlarını yapıyoruz. Türkiye deprem şartnamesinde öngörülen en yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmış ve imalatı yapılmış bir bina. Bugün devam eden üst cihannümada dağcılarımızın cephe çalışmalarını yapıyor. Bunun haricinde binamızda cephe sistemleri, doğal havalandırma sistemleri, özel olarak tasarlandı."

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        "KISA SÜREDE BİNAMIZI TESLİM ETMEK İÇİN AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTAYIZ"

        Proje mimarlarından, Emlak Konut Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Şirketi çalışanı Mehmet Can Doğu da burada 400 kişilik bir dağcı ekibinin özverili çalışmalarıyla beraber toplamda 1150 panelden, 900'ünün takıldığını söyledi.

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        Dağcılarımız kendilerini cephelerden sarkıtarak çalıştıklarını dile getiren Doğu, "Hava şartları bunu birebir ilgilendiriyor. Bu özverili çalışmalarla beraber toplam panellerimizin hepsini bitirerek kısa sürede binamızı teslim etmek için aktif bir şekilde çalışmaktayız." dedi.

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        "353 METREDE GAYET MUTLU VE KEYİFLİYİM"

        Çatının dış cephe montajını yapan dağcılardan Çiğdem Peker, küçük yaştan beri dağcılık sporun içerisinde olduğunu aktardı.

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        Sürekli adrenalin içeren işler yaptığını, projede yer almaktan da bir kadın olarak gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Peker, "353 metrede gayet mutlu ve keyifliyim. Şu an cam montajı yapıyoruz. Dağcılık erkek işi değil kesinlikle herkes yapabilir. Mutlaka kadın dağcılarımız bu işi becereceklerdir." diye konuştu.

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        Ekip lideri Mehmet Şükrü Dereci ise prestijli bir projede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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        Ekibinin dış cephede çalıştığını belirten Dereci, "Cihannümanın sorumlusuyuz. Korku elbette oluyor. Güvenlik göz 0ardı etmeyeceğimiz bir nokta. Siz, nerede frene basmasını biliyorsanız o kadar güvenlisiniz. Ekip lideri olarak güvenlik açısından ne eksiklik varsa onu sağlamaya çalışıyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim frene zamanında basıyoruz." dedi.

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