Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı! Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu

Kongreye; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eşi Sema Kartal ile oğlu Emre Kartal ve çok sayıda üye katıldı.

ÜYELERDEN BİRÇOK YETKİ İSTENECEK

Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek. Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500'e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi gibi birçok konuda üyelerin oylamasına sunulacak.

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"ATATÜRK STADYUMU" AYAKTA ALKIŞLANDI

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, gerçekleştirilecek tüzük tadili ile ilgili genel bilgiler verdi. Fethi Pekin'in stat isminin "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki isteneceğini açıklamasının ardından üyeler ayakta alkışlayarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratta bulundu. Fethi Pekin, "26 Nisan 2022 tarihinde yasalaşan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun gerek UEFA tarafından FFP olarak ortaya konan standartlar gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının gerekliliğinin yerine getirilmesinin teminen 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunda yapılan değişiklikler, kulüplerin kurumsallaşması, yönetim ve organizasyonda şeffaflık, mali, disiplin ve kontrol mekanizmasının sıkılaştırılması gibi bazı zorunlu tedbirlerin alınması gerektiriyordu. Elbette Fenerbahçe'nin de mevcut tüzüğü ile ilerlemesi, değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Biz zaten 2018 yılından bu yana Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesidir. Cumhuriyet'in 100. yılında bu değişikliğin hayata geçirilmesi sembolik ve manevi anlamı olduğu kadar tüzüğümüzde de açıkça vurguladığımız gibi Fenerbahçe'nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığının perçinlenmesi bakımından çok anlamlı olduğunu düşünüyor ve takdirlerinize sunuyorum. Uzun süren çalışmalar neticesinde meyvelerini veren stadımızın isminin 'Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesinin genel kurula yetki verilmesine ilişkin genel kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kongre üyelerine geçmek isteyenler için çeşitli imkanlar yer alıyor. Şartları ve kriterleri ağırlaştırdık. Sayı bakımından herhangi bir sınırlama getirmedik" diye konuştu.