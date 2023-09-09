Kuzey Kore lideri Kim'den gövde gösterisi

Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında, Liu'nun ziyareti, Kuzey Kore ve Çin arasındaki ekonomik bağları geliştirmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilmişti.

Açıklamada, 2018'de Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü kutlamalarına Çin'i temsil etmek üzere katılan yetkilinin daha yüksek bir rütbeye sahip olduğuna işaret edilerek, Çin'in, artan Rusya-Kuzey Kore işbirliğini tam anlamıyla kabullenmediği yorumu yapılmıştı.

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The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.