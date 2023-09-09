Türkiye - Ermenistan maçı yazar yorumları
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"STEFAN KUNTZ BU TAKIMIN SEVİYESİNİN ÇOK ALTINDA"
UĞUR MELEKE / HÜRRİYET: Milli takımın Interlilerden, Atleticolulardan, Benficalılardan, Romalılardan oluşan bu kaliteli jenerasyonu, maalesef teknik adam seçimleriyle heba olma yolunda. Umut Meraş-Kenan gibi seçimleriyle 60 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinin en kötü sonucuna imza atan Şenol Güneş ve bu takımın seviyesinin çok altındaki Stefan Kuntz... Bu jenerasyona gerçekten yazık oluyor.
"ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ / SABAH: Kötü oynayan oyuncumuz belki vardı ama ciğerindeki nefesi hepsi sonuna kadar kullandı. Her şeyden şikâyet etmeyen, gözünün önündeki çözümleri maç planında yaşayamayan bir teknik adamımız var. Yine de bu kadar pozisyona rağmen ona da çok söz söyleyemeyiz. Bazen olmuyor. Başta kaptan Hakan Çalhanoğlu olmak üzere formasına bu kadar sahip çıkıp sarılan tüm oyuncuları kutlarım.
"MAKUS TALİHİMİZİ YENEMEDİK"
ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH: Senelerdir aşamadığımız bir sorunumuz var. Nispeten kolay rakipler karşısında "nasılsa yeneriz" dediğimiz maçlarda çok kritik puanlar kaybederek başımıza çok işler açtık. Dün gece bu makus talihimizi yine yenemedik. Aslında ben maçtan 1 gün önce gazetemdeki köşemde bu maçın çok zor olacağını belirtmiştim. Neden böyle dedim? Çünkü oyuncularımız fizik olarak yeterli değil. Ferdi'nin yokluğunda hem sol bekte hem santrforda ciddi sorunlarımız var. Üstelik de bizim futbolumuzun her zaman vurguladığım gibi oturmuş bir sistemi ve kadro istikrarı yok.
"KURTULDU SAYILIR"
CEM DİZDAR / FANATİK: Maç berabere bitti ve Kuntz’un tartışılan Türkiye kariyeri son dakikalarda gelen golle nihayete ermekten kurtuldu sayılır! Şimdi yaptığı Vargas esprisinden girip futbolu bilmediğinden çıkılacağı kesin ama çok az insan ülkede oynanan oyunun seviyesinden söz edecektir! Haliyle bu futbol ikliminin kurbanı her daim hazırdır.
"SERGEN YALÇIN İÇİN GÖREV ZAMANI"
BÜLENT TİMURLENK / SABAH: Milli Takım bir kulüp takımı gibi 25 kontratlı oyuncuyla oluşmuyor, önünde kocaman bir havuz var, tam da bu yüzden Okan Buruk bazı maçlarda en uçta oynattı diye Barış Alper'i elinde Bertuğ ve maalesef kadroya almadığın Enis Destan varken santrfor yapamazsın. Barış güçlü oyuncu ama bitirici değil. Bunu 80 milyon biliyor. Sol bekte Cenk, sağ kanatta Yusuf Sarı ve kendi takımında daha formda olan İrfan Can Kahveci varken Cengiz'i tercih etmek, Salih Özcan'ı unutmak mı facia, yoksa 1-0 geriye düştükten sonra yaptığı değişiklikler mi? İddia ediyorum dün bu maçı izleyip bu değişiklikleri yapabilecek tek insan var memleket sınırları içinde. Onun da bizim Milli Takım teknik direktörümüz olması bizim büyük çaresizliğimiz işte… Hamit Altıntop-Kuntz'un futbol aklına (!) teşekkür edip ülkenin en önemli futbol akıllarından Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir.
"SERGENLER, BERTUĞLAR"
TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ: Kesin olan tek şey şu ki; Kuntz artık o görevde kalamaz. Kalmamalı da… Ancak artık yeni bir şeyler söyleyelim, yıllardır yaptığımız ezberleri bozma zamanıdır. Milli Takım, kimsenin egolarını tatmin edeceği ya da kulüplerin, "Hoca bizim camiadan olsun" diye yarışacağı bir yer değildir. Gelecekse Sergen Yalçın gelsin. Kurtaracaksa, Sergenler, Bertuğlar kurtarır bu futbolu, yaşı geçmiş, işi bitmişler değil...
"KUNTZ SINIFTA KALDI"
İLKER YAĞCIOĞLU / TAKVİM: Kuntz'un kenarda daha harekeli bağırıp çağıran bir tavırda olması lazım. Alman hoca bence bugünkü kadro tercihleri ve oyunu iyi okuyamaması nedeniyle sınıfı geçemedi. Son dakikalarda gelen gol lider olarak kalmamızı sağladı. Stefan Kuntz ile nasıl bir yol alacağımız merak konusu. Stefan Kuntz oyunu okuma ve kadro tercihleriyle bugün sınfta kaldı Böyle maçları kazanmak zorundasınız.
"KÖTÜNÜN EN İYİSİ"
ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET: Dün kara bir gün gibi başladı, puslu bir geceyle bitti. Bu maçta enerjilerini kulüp takımlarında harcayan ve büyük başarıya ortak olan oyuncularımızın yorgunluğunu gördük. Ama gayretleri inkar edilemezdi. Maç berabere bittiyse soğukkanlılıkla bunu hak ettiğimizi söyleyelim ama yanına da bir not düşelim: Hayır, bu oyun galibiyet için bize yetmezdi. Geçmiş olsun... Önümüzdeki maçlara bakalım!
"KUNTZ'U KURTARIR MI?"
ENGİN VEREL / AKŞAM: İlk yarı sonunda soyunma odasına giderken, oyunda yüzde 67-33 üstün olsak da Ermenistan'ın 2'si isabetli 8 şutuna karşı, bizim 2'si isabetli 7 şutumuzun bulunması tehlikeyi net şekilde ortaya koyuyordu. Zira bu şutlardan birinde Mert'in olağanüstü kurtarışı sayesinde soyunma odasına yenik gitmedik ama ikinci yarıda Ermenistan zincirleme hatayı affetmedi. Rakibin gol bulacağını Kuntz dışında herkes gördü ama o nedense göremedi. Oyuncular son dakikalarda benliğini, ruhunu her şeyini sahaya koydu. Neyse ki Bertuğ attığı golle yüz kızartıcı bir yenilgiden kurtardı. Ama bu 1 puan Kuntz'u kurtarır mı bilemem.
"NEREYE KADAR?"
FATİH DOĞAN / SABAH: Ermenistan'ı yenemeyerek tarihi bir fırsatı kaçırdık. Şu maçı kazansaydık hem ülke olarak bizler hem de teknik direktör olarak Kuntz rahatlayacaktı. Ama Alman hoca sanırım gerilim yaşamayı ve yaşatmayı çok seviyor. Sadece Cenk ve sonradan oyuna aldığı Mert Müldür yanlışı değil, İsmail ve isminin gölgesinde vasat oynayan Orkun'a bu kadar sabretmesi de diğer hatalarıydı. Umarım hatalardan ders çıkaracak kadar zamanı olur!
"FİYASKO"
SERKAN AKCAN / FANATİK: Kuntz, Cenk’i sahada tuttuğu her dakika en büyük kötülüğü bizzat oyuncuya yaptığının farkındadır umarım. Kuntz, ‘Vargas’ın kardeşi var mı?’ Diye soruyor ya bizzat Vargas’in kendisi gelse nafileydi. Bireysel olarak acayip kariyerli ve iyi futbolculardan kurulu bir kadromuz olsa da planımız Kuntz’un tercihleri yüzünden tam bir fiyaskoydu. Yıllarca Guidetti ile finallere kadar gelip kupayı alamıyorduk ama Santarelli ilk yılında iki büyük turnuvayı kazanmayı başardı. Demek ki, teknik direktör bir takımın kaderini belirlermiş. Kuntz böyle giderse hepimizden önce Almanya biletini alacak.
"HERKES YERİNDE OYNASIN YETER"
TUNÇ KAYACI / FANATİK: Yenik duruma düşen bir takımın psikolojik bozukluğu da buna eklenince ayarımız bozuldu. 60’ta yapılan 3 oyuncu değişikliği ve tercihler bir anlamda gol hamlemizdi ve sabırla beklentimiz sürdü. Tabii ki süre azaldıkça telaş da başladı. Madem elinde Onur bulut var, niye sol bek oynatmazsın? Şenol hocadan daha mı iyi biliyorsun sevgili Kuntz. Yusuf Sarı gibi çok formda bir ismi kapanmış bir rakibe karşı niye denemezsin... Kabustan 20 yaşında bir genç Bertuğ attığı golle hepimize nefes aldırdı. Kuntz hoca yapacağın tek bir şey var, herkesi mevkisinde oynat yeter.
"KUNTZ'LA OLMUYOR"
METİN KARABAŞ / FANATİK: İkinci yarıya iyi başlamadık. 49’da savunmamızın hatalarına Cenk’in ıskası da eklenince, ceza sahasında topu önünde bulan Dashyan sert vurdu: 0-1. Bu golden sonra Ermenistan tamamen savunmaya geçerken, Ay-Yıldızlılarımız maalesef panik hücumları geliştirdi. 88. dakikada Halil’in geriye çıkarttığı topa Bertuğ vurdu ve skora denge geldi: 1-1. Bu golle bir puanı alırken, maalesef önemli bir avantajı değerlendiremedik. Geldiği günden bu yana bir oyun şablonu oturtamayan, tuhaf oyuncu tercihleri ve değişiklikleri ile bu maçta da etkisiz kalan Kuntz ile yola devam etmenin anlamsız olduğu gözüküyor. Bu kadro kalitesi çok daha iyisini hak ediyor. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
"KUNTZ'UN YANLIŞLARI"
REHA KAPSAL / FOTOMAÇ: Formda olan Abdülkerim Bardakcı'yı Onur Bulut'u ikisini de tercih etmemesi gibi oyuna gireniyle çıkanıyla, çağrılmayan milli takım kadrolarıyla hala Kuntz'un Türk Milli Takımı'nı tanımadığı maalesef net ortada. İşin de tuhafı da oynadıkları Avrupa takımlarında bu kadar başarılı oyuncuların, milli takımda bir düzeni olmadığı gibi onlar da buna ayak uydurmakta zorluk çektikleri için kendi performans, potansiyellerinin aşağısında kaldıklarından diğer ülkemizde oynayan formda oyuncular bile bireysel ve takım halinde gelişip ileriye gideceklerine daha geriye gittikleri gibi gelişim de göstermedikleri net ortada. Milli Takımımız Kuntz'la beraber EURO 2024'e gitse bile; şu oyuncu kadrosunun, bu kötü performansıyla gruptan çıkması mucize olur.
"BOL BOL HAYAL KIRIKLIĞI"
ENGİN KEHALE / HÜRRİYET: Kalan bölüm, bizim için tamamen kaos. Ne sahadaki organizasyondan ne de ilk yarıdaki bireysel performanslardan eser kaldı. Panik, sorumluluktan kaçma ve yerini kaybetme başladı. Kuntz, tüm riskleri alarak 80. dakikada değişiklik haklarını tamamladı. Son değişikliğimiz, belki de ilki olması gereken Bertuğ Yıldırım oldu. Nitekim Bertuğ, maç boyunca aradığımız son vuruşu yaparak beraberliği getirdi. Büyük ümitlerle başlayan Eskişehir akşamı, oyuncu tercihi tartışmaları ve bol bol hayal kırıklığı ile sona erdi.
"YUMURTA-KAPI SENDROMU"
CANER İŞBEĞENDİREN / FANATİK: Milli Takımımız yine bildiğimiz gibi... Aslında önceki elemelerden de tecrübeliyiz, son dakika golleri ve galibiyetleriyle turnuvaya kapak atmaya. Neyse ki bu iş bitmedi, hala grupta zirvedeyiz. Ancak yine yumurta kapıya dayanıncaya kadar 85 milyon ekran karşısında tırnak yiyerek bu gerilimi izlemeyi sürdüreceğiz.