Türkiye - Ermenistan maçı yazar yorumları

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"NEREYE KADAR?" FATİH DOĞAN / SABAH: Ermenistan'ı yenemeyerek tarihi bir fırsatı kaçırdık. Şu maçı kazansaydık hem ülke olarak bizler hem de teknik direktör olarak Kuntz rahatlayacaktı. Ama Alman hoca sanırım gerilim yaşamayı ve yaşatmayı çok seviyor. Sadece Cenk ve sonradan oyuna aldığı Mert Müldür yanlışı değil, İsmail ve isminin gölgesinde vasat oynayan Orkun'a bu kadar sabretmesi de diğer hatalarıydı. Umarım hatalardan ders çıkaracak kadar zamanı olur!

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"FİYASKO" SERKAN AKCAN / FANATİK: Kuntz, Cenk’i sahada tuttuğu her dakika en büyük kötülüğü bizzat oyuncuya yaptığının farkındadır umarım. Kuntz, ‘Vargas’ın kardeşi var mı?’ Diye soruyor ya bizzat Vargas’in kendisi gelse nafileydi. Bireysel olarak acayip kariyerli ve iyi futbolculardan kurulu bir kadromuz olsa da planımız Kuntz’un tercihleri yüzünden tam bir fiyaskoydu. Yıllarca Guidetti ile finallere kadar gelip kupayı alamıyorduk ama Santarelli ilk yılında iki büyük turnuvayı kazanmayı başardı. Demek ki, teknik direktör bir takımın kaderini belirlermiş. Kuntz böyle giderse hepimizden önce Almanya biletini alacak.