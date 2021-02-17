Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinde yerinde karar için hangi veriye bakılıyor?

Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi için 'yerinde karar' dönemine geçiliyor. Bu kararı almak için de Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıklamaya başladığı her 100 bin kişide görülen vaka oranına bakılıyor. Peki bu verilere göre Türkiye kaçıncı sırada? İllere göre durum ne?

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinde yerinde karar için hangi veriye bakılıyor?
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz" dedi.

Bu karar ile ilgili ilk adım her 100 bin kişide görülen vakanın haftalık olarak açıklanmasıyla atılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde 8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk veriler il il açıklandı.

Haberturk.com olarak bu verilerden yola çıkarak illerin nüfuslarına göre haftalık vaka sayılarını ve günlük vaka ortalamalarını hesaplamıştık.

Peki bu veri neden önemli? Avrupa ve ABD'de de tedbirlerin gevşetilmesi için bu verilere bakılıyor.

Statistic: Incidence of coronavirus (COVID-19) cases in the past seven days in Europe as of February 15, 2021, by country (per 100,000 population) | Statista
Kaynak: Statista

Örneğin Almanya'da kapalı olan mağazaların açılması için gereken oran Başbakan Merkel tarafından her 100 binde 35 olarak açıklanmıştı. Statista verilerine göre Almanya'da bu oran şu anda 60.7. Yine Statista'daki verilere göre Türkiye 65.8 ile Almanya'nın hemen üstünde 39. sırada yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun gevşeme için tavsiye ettiği oranın ise her 100 binde 20 olduğu ifade ediliyor.

İl bazlı karar alındığında ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine bakmak gerekiyor.

Her 100 binde 20 ve altında vaka olan il sayısı 9. Bu iller: Kars, Diyarbakır, Muş, Mardin, Van, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak.

Bu oran İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de 44.39 olarak görülüyor. Her 100 binde 20 oranının hedeflenmesi durumunda 3 büyük kentte gevşemeye hala vakit olduğu görülüyor.

HANGİ KISITLAMALAR?

İllerdeki sayılara göre karar alınması durumunda sokağa çıkma kısıtlamaları ile restoran ve kafelerle ilgili nerede hangi kararların alınacağı merakla bekleniyor. Halen hafta içi 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kısıtlama hafta sonları ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanıyor. Restoran ve kafeler de paket servis dışında hizmet veremiyor. Bilim Kurulu üyeleri restoran ve kafelerin açılması için günlük vaka sayılarının 2 binlere düşmesi gerektiğini ifade etmişti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mutasyonlu koronavirüs hastalarına özel takip
SAĞLIKMutasyonlu koronavirüs hastalarına özel takip
'Ölümün çizgisinden döndüm' - Haberler
SAĞLIK'Ölümün çizgisinden döndüm'
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
SAĞLIKDSÖ'den iyi haber!
İl bazlı Covid-19 vakası verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak
SAĞLIK"İl bazlı Covid-19 vakası verileriyle bölgesel ...
ASLA KORUMUYOR! Uzmanından maske uyarısı! Nemlenen ve ıslanan maskeler... - Son dakika Haberleri
SAĞLIKBu uyarıya dikkat! O maskeler asla korumuyor
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin: Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Şahin: Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ...
17 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama: Kısıtlamalar... - Haberler
SAĞLIKBakan Koca: "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin: "Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz"
SAĞLIKBioNTech CEO'su Şahin'den aşı açıklaması