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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz" dedi.

Bu karar ile ilgili ilk adım her 100 bin kişide görülen vakanın haftalık olarak açıklanmasıyla atılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde 8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk veriler il il açıklandı.

Haberturk.com olarak bu verilerden yola çıkarak illerin nüfuslarına göre haftalık vaka sayılarını ve günlük vaka ortalamalarını hesaplamıştık.

Peki bu veri neden önemli? Avrupa ve ABD'de de tedbirlerin gevşetilmesi için bu verilere bakılıyor.



Kaynak: Statista

Örneğin Almanya'da kapalı olan mağazaların açılması için gereken oran Başbakan Merkel tarafından her 100 binde 35 olarak açıklanmıştı. Statista verilerine göre Almanya'da bu oran şu anda 60.7. Yine Statista'daki verilere göre Türkiye 65.8 ile Almanya'nın hemen üstünde 39. sırada yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun gevşeme için tavsiye ettiği oranın ise her 100 binde 20 olduğu ifade ediliyor.

İl bazlı karar alındığında ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine bakmak gerekiyor.

Her 100 binde 20 ve altında vaka olan il sayısı 9. Bu iller: Kars, Diyarbakır, Muş, Mardin, Van, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak.

Bu oran İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de 44.39 olarak görülüyor. Her 100 binde 20 oranının hedeflenmesi durumunda 3 büyük kentte gevşemeye hala vakit olduğu görülüyor.

HANGİ KISITLAMALAR?

İllerdeki sayılara göre karar alınması durumunda sokağa çıkma kısıtlamaları ile restoran ve kafelerle ilgili nerede hangi kararların alınacağı merakla bekleniyor. Halen hafta içi 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kısıtlama hafta sonları ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanıyor. Restoran ve kafeler de paket servis dışında hizmet veremiyor. Bilim Kurulu üyeleri restoran ve kafelerin açılması için günlük vaka sayılarının 2 binlere düşmesi gerektiğini ifade etmişti.