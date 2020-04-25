Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler

https://www.youtube.com/watch?v=XU9pdIH8XWs&feature=youtu.be

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 3. bölümünde salgın ve karantina sürecinde ruh sağlığımızı nasıl koruyabileceğimize bakıyoruz... Ruhen sağlıklı olabilmenin ilk adımı ne? Günlük rutinler önemli mi? Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.

1. BÖLÜM: Salgın ve karantinaya nasıl psikolojik tepkiler vermemiz olası?

2. BÖLÜM: Çocuklar salgın ve karantinadan nasıl etkileniyor?