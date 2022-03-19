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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte pozitif vaka sayısı 17 bin 328 olurken, 105 kişi ise hayatını kaybetti. 18 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dün kaydedilen pozitif vaka sayıları ile bugünkü sayılar arasında 1800'e yakın bir azalma görülürken vefat sayısında kişi sayısı düne göre 18 eksildi

Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı
AA

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

AŞI BİLANÇOSU

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 435 bin 701 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (19 MART 2022 CUMARTESİ)

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (17 MART 2022 CUMA)

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