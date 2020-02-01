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HaberlerSağlıkKoronavirüsten ölen hastanın yakını doktorların önce tulumunu yırttı sonra maskesini çıkardı!

Doktorları ölüme terk etti! Önce tulumlarını yırttılar sonra maskelerini çıkardılar

Çin'de ölümcül virüs koronavirüs sebebiyle kayınpederini kaybeden bir adam, olayın ardından sağlık görevlilerine saldırdı. İddiaya göre hasta yakını iki doktorun tulumunu yırttı, yüz maskesini çıkarttı. İhbar üzerine hastaneye gelen polisler saldırganı tutukladı. Doktorlara saldıran hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Çin'den koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki bir adamın damadı adeta iki doktoru ölüme terk etti. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; ölümcül virüs koronavirüs sebebiyle kayınpederini kaybeden bir adam, olayın ardından sağlık görevlilerine saldırdı. İddiaya göre hasta yakını iki doktorun tulumunu yırttı, yüz maskesini çıkarttı. İhbar üzerine hastaneye gelen polisler saldırganı tutukladı. Doktorlara saldıran hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 259'A ÇIKTI

Hayatı tehdit eden hastalığın ölüm oranı Çin'de en az 259'a yükseldi. Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1.795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.

Dövülen sağlık görevlilerinden birinin vücudunun birçok yerinde kırık olduğu iddia edildi.

İşte koronavirüs vakalarını ülke ülke gösteren çevrimiçi harita

 

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