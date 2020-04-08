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Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özkul ve Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul hocamızı halkımız adına kutluyorum" dedi.

Prof. Dr. Aykut Özkul

AŞI VE İLAÇ ÜRETMENİN İLK ADIMI

Prof. Dr. Aykut Özkul'un başarısı, Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı."

"ARAŞTIRMALARIMIZA GÖMÜLDÜK"

Yapılan çalışmalar devam ederken bilim insanları prensip olarak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyor. Ankara Üniversitesi'ndeki araştırma hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Hocalarımızla sürekli irtibat halindeyim. Şu ana kadar yapılan şey virüsün izolasyonuydu. Bu da işin başı. Bundan sonraki süreçte elbette ki ilaç geliştirme, aşı geliştirme gibi adımların atılabileceği bir gerçektir. Virüsün izole edilmesi bunlara zemin oluşturuyor. Biz üniversite olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, diğer üniversiteler de, kamu da çeşitli çalışmalar yapıyor. İnşallah bunların hepsi bir araya gelecek ve bu konuda toplumumuzla yüz güldürecek haberleri paylaşacaklardır. Biz araştırmalarımıza gömüldük, onları takip ediyoruz ve ilerletmeye çalışıyoruz. Şu an virüs izole edildi, bunun için yüksek teknolojili laboratuvarlar gerekiyor, yoğun çalışmalar gerekiyor. Arkadaşlarımız böyle bir laboratuvarda cumartesi ve pazar da dahil çalışmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

KRİTİK AŞAMA VİRÜSÜN İZOLASYONU

Erciyes Üniversitesi ise "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi gece gündüz çalışan Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz araştırmacıları aşı geliştirme için başlangıçta kritik aşama olan Covid-19 virüsününü 21.03.2020 tarihinde izole ettiler.

Prof Dr. Aykut Özdarendeli ve tüm ekibimizi tebrik ederiz" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİNE KARŞI DA AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erciyes Üniversitesi Araştırma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB tarafından Covid-19’a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili Stratejik Ar-Ge Projesi Hazırlama daveti alan Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, Covid-19 pozitif bir hastadan alınan örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, virüsün izole edildiğini ve 21 Mart 2020’de RT-PZR (Reverz Trankripsiyon Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi ile de izolasyonu doğrulayarak aynı gün Sağlık Bakanlığını bilgilendirdiklerini ve akabinde virüs izolatının yeni nesil dizileme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Prof. Dr. Özdarendeli yaptığı açıklamada, “Bu salgınla acilen mücadele etmek çok önemli olsa da, yapılacak temel araştırmalarla bu virüse karşı kapsamlı çözümler üretilmesi gerekiyor. 2013 yılında kurulan merkezimiz aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapılara sahiptir. Merkezimizde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına (KKKAH) karşı aşı çalışmalarımız da halen devam etmekte olup, bu hastalığa karşı hücre kültür temelli inaktif aşı geliştirilmiş ve 2018 yılında sağlıklı gönüllüler üzerinde Faz 1 çalışmaları başarıyla tamamlamıştır. Çalışmalarımız kapsamında, KKKAH’ na karşı geliştirilen ve patent başvurusu yapılan rekombinant aşının deney hayvanları üzerinde yüzde 100 koruyucu etkiye sahip olduğu da gösterilmiştir. Aşı geliştirme konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uluslararası standartlardaki altyapılarımız sayesinde COVID-19 hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına hemen başladık ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı da hızla ilerleteceğimize inanıyorum.

Merkezimiz bünyesinde bulunan Biyogüvenlik Seviye 3 laboratuvarında SARS-CoV-2 virüsü laboratuvar şartlarında izole edilmiş ve hücre kültür sistemine adapte edilmiştir. Virüsün izole edilmesi, Covid-19’un biyolojisinin ve patogenezinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu gelişme Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır” dedi.

ÖZDARENDELİ EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Özdarendeli, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19’a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili davetin akabinde çalışmalara başlayıp kısa bir sürede virüsü izole etmeyi başardıklarını ve Sağlık Bakanlığının ve üniversitenin sağladığı desteklerle çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini ifade ederek ekibine de teşekkür etti.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Malumunuz dünya genelinde ülkemizi de içine alan büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Oldukça yıkıcı etkileri olan bu yeni virüsle ilgili olarak dünyanın birçok ülkesinde ilaç ve aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Ancak, etkili tedavi yöntemlerinin, ilaçların ve aşıların geliştirilmesi belirli süreleri gerektirmektedir. Ülkeler haklı olarak öncelikle kendi ülkelerindeki salgınla baş etmenin mücadelesini vermektedir.

ERAGEM Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yönetiminde Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı aşısının Faz 1 çalışmalarını başarıyla tamamlamış olup, merkezin Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da yapılabileceği kapasiteye ulaşması için gerekli çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığının sağladığı desteklerle halen devam etmektedir. Bu merkez aynı zamanda Covid-19 aşısına yönelik çalışmalara da öncülük edecektir.

"YAPILACAK ÇOK İŞ OLSA DA BU ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Kıymetli öğretim üyemiz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini Covid-19 hastalığı virüsünü kısa bir sürede izole ederek hücre ortamında üretmeyi başarmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Yapılacak daha çok iş olsa da, bu önemli bir başarıdır ve bundan sonraki çalışmalar için de ümit vericidir. Araştırmacılarımızın bu başarısının diğer araştırmacıların çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağına ve araştırmacılarımızın çalışmalarını ileriye taşıyarak Covid-19 hastalığı virüsüne karşı ilk milli aşıyı geliştireceğine inancım tamdır. Kendilerine bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği en üst düzeyde sağlayacağız. Bu sonuç, Erciyes Üniversitesinin araştırma potansiyelini ve kapasitesini yansıtması bakımından da memnuniyet vericidir" dedi.