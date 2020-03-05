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Haberlerİş-YaşamKoronavirüs salgınının havayolu şirketlerine zararı 113 milyar doları bulabilir
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Koronavirüsün havayolu şirketlerine zararı 113 milyar doları bulabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 2 hafta önce koronavirüs salgını sebebiyle havayolu şirketlerinin 29.3 milyar dolar kayba uğramasını beklediğini açıklamıştı. Birlik bugün yayımladığı yeni analizle kaybın 63 ila 113 milyar dolar arasında olacağını açıkladı

Koronavirüs havacılık

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs salgınının havacılık sektörüne olası etkileriyle ilgili yaptığı analizi güncelledi. 

IATA 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada yolcu kaybı sebebiyle havayolu şirketlerinin 2020'de 29.3 milyar dolarlık ciro kaybına uğrayacağını bildirmişti. Birlik son yayımladığı analizde ise bu tahmini fazlasıyla yükseltti. IATA'nın son hesaplamasına göre dünya genelinde koronavirüs salgını  nedeniyle havayolu şirketleri 63 ila 113 milyar dolar arasında bir ciro kaybı yaşayacak. Koronavirüsün yayılma hızı ve yayıldığı ülke sayısı zararın hangi boyutta olacağında belirleyici olacak. 

En kötü senaryoda beklenen kayıplar: 

PazarYolcu sayısında beklenen düşüş (%)Cirolarda beklenen kayıp (milyar dolar)

Avustralya, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Vietnam 

-23

49.7

Geriye kalan Asya Pasifik ülkeleri

-9

7.6

Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık 

-24

37.3

Geriye kalan Avrupa ülkeleri

-9

6.6

Bahreyn, Irak, İran, Kuveyt, Lübnan, BAE

-23

4.9 

Geriye kalan Ortadoğu ülkeleri

-9

2.3

Kanada ve ABD

-10

21.1 

Kargo taşımacılığında yaşanacak kayıpla ilgili ise henüz bir hesaplama yapılmadı. 

ŞİMDİDEN SARS'I KATLADI

IATA'dan yapılan yazılı açıklamada salgın başladığından bu yana dünya genelinde havayolu şirketlerinin piyasa değerinin neredeyse yüzde 25 gerilediğine dikkat çekildi.

2003 yılında benzer bir zaman diliminde SARS salgını ortaya çıktığında hisselerdeki kayıp yüzde 4'te kalmıştı. 

 

 

 

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