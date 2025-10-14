Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği başvuru tarihleri ile kapsama giren sektörler ve ödeme tutarı

        KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları sürüyor! Hangi sektörler destekleniyor?

        KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 3. dönem başvuruları 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kendi işini kurmak ya da mevcut işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek verileceğini duyurdu. İşte, KOSGEB programı kapsamında desteklenen sektörler ve diğer detaylar...

        Giriş: 14.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:10
        1

        KOSGEB Girişimci Destek Programı çerçevesinde sunulan İş Geliştirme Desteği için başvurular 31 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Telekomünikasyon, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren girişimcileri hedefleyen program kapsamında 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Peki, geri ödeme planı nasıl olacak? İşte, programa dair tüm detaylar...

        2

        KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

        KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.

        KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KOSGEB DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME PLANI

        İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.

        4

        HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

        "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

        "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."

        Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

