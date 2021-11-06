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Kosta Rika’da Kovid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirildi

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da Kovid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirilerek temel çocuk aşıları listesine alındı

Kosta Rika’da Kovid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirildi - Haberler
Kosta Rika’da çocuklara korona aşısı zorunlu oldu!
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AA

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çocuklar için zorunlu hale getirildi.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Kovid-19 aşısı ülkede zorunlu kılınan temel çocuk aşıları listesine alındı.

Bunun yanı sıra hükümet, Amerikan ilaç şirketi Pfizer’dan 3,5 milyon doz aşı almak için anlaşma imzaladı.

Hükümetin aldığı kararda alınan aşıların 1,5 milyon dozunun, Mart 2022’den itibaren 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için kullanılacağı bildirilerek, kalan 2 milyon doz aşının ise yaşlı veya bağışıklığı düşük olanlara yapılacak 3. dozlar için ayrılacağı kaydedildi.

Bu karar ile Kosta Rika dünyada Kovid-19 aşılarını çocuklar için zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

Dünya genelinde aşılamadaki son durumu inceleyen "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre, Kosta Rika’da nüfusun yüzde 54’ü virüse karşı tam olarak aşılandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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