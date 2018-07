Kotor gezi rehberi

Dünyanın en güzel koylarından birinde yer alan Kotor'un Eski Şehri, 12. ve 14. yüzyıllar arasında inşa edilmiş orta çağlardan kalma tipik bir şehir. Şimdi bu Ortaçağ mimarisi ile göze batan ve sayısız kültürel eseri bağrında yaşatan Kotor'un gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım...

Tüm şehir boyunca binalar dar sokaklar ve meydanlar ile kesişir. Aziz Tryphon Katedrali (Sveti Tripun) bu meydanlardan birinin merkezindedir ve Roma kültürünün bir anıtı ve şehrin en tanınmış sembollerinden biridir.

13. yüzyıldan Aziz Luke Kilisesi (Sveti Luka), 12. yüzyıldan kalma Aziz Ana Kilisesi (Sveta Ana), 13. yüzyıldan kalma Aziz Meryem Ana Kilisesi (Sveta Marija), 15. yüzyıldan kalma Tanrı'nın İyileşen Annesi Kilisesi (Gospe od Zdravlja), 17. yüzyıldan kalma Prens Sarayı ve 19. yüzyıldan kalma Napolyon Tiyatrosu, Kotor'un zengin mirasının bir parçası olan hazinelerdir. Bu eşsiz şehrin gezilecek yerlerinin bazılarını sizler için derledik...

KOTOR'UN GEZİLECEK YERLERİ

AZİZ TRYPHON KATEDRALİ

Kotor'daki Saint Tryphon Katedrali, Karadağ'daki iki Roma Katolik katedralinden biridir. Kotor'da, Eski Kent'in tam merkezinde yer almaktadır. Dokuzuncu yüzyıldan kalma küçük Romanesk kilisesinin temelleri üzerinde 1166 yılında inşa edilmiştir. Birkaç kez kapsamlı şekilde restore edilmiş üç nefli Bazilika'dır. Özellikle 1667 depreminden sonra çan kuleleri ve cephenin bir kısmı tahrip olmuş. Depremden sonra Barok tarzında yeni çan kuleleri yapılmış. Cephedeki gül motifli pencereleri, özel ilgiyi çekenlerdir. Aziz Tryphon Katedrali, Marin Lovra Dobricevic, Tripo Kokolj, Paolo Veroveza, Hieronim Santa Croce ve diğer büyük sanatçıların eserlerini koruyan zengin bir sanat eserleri koleksiyonuna sahiptir. Kilisenin zengin altın ve gümüş kalıntıları koleksiyonu, on dördüncü yüzyıldan on sekizinci yüzyıla kadarki dönemlerinde yerel ustaların eserleridir. Katedralin içi Yunan ustaları-pictores greci tarafından yapılan fresklerle tasvir edilmiştir. Katedralin iç dekorasyonunun en önemli kısmı, ana sunağın üzerindeki on dördüncü yüzyıldan kalma Romanesk Gotik ciboriumudur.

SVETİ LUKA KİLİSESİ

Kotor'daki Sveti Luka kilisesi (St. Luke), Piazza Greca meydanında hem Roma hem de Bizans mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Bu kilise, 1979 yılında meydana gelen depremde büyük zarar görmemiş olan kasabadaki tek yapıdır. Sveti Luka Kilisesi (St. Luke), sadece güney duvardaki parçaların kaldığı yapıdan hemen sonra boyanmıştır. Boka Kotorska resim okulunun kurucusu Rafailovic Daskal Dimitrij tarafından tasarlanan kilise 17. yüzyılın ortalarına kadar Katolik okulu olarak kullanılmış. Kilisenin tabanı, Kotor vatandaşlarının birleşik mezarlarının üzerindeki mezar panolarından yapılmıştır.

KAYALARIN LEYDİSİ (Our Lady of the Rocks)

Kotor Körfezi'ndeki Perast sahilindeki iki adacıktan biridir. Efsaneye göre burada yaşayan denizciler başarılı bir şekilde geçen seyahatlerinin ardından geri döndüklerinde körfezdeki kayaları buraya atıyorlarmış. Ve daha sonraları bu yapay ada oluşmuş. Her 22 Temmuz'da Kotor'un yerel halkı denizlere kayaları fırlatıp adacıkları genişletme geleneğini sürdürüyor. Adacıktaki ana bina, Katolik Meryem Ana Katolik Kilisesi'dir. 1632 yılında inşa edilmiş ve 1722 yılında yenilenmiştir. Kilisenin içinde, 17. yüzyıl sanatçısı Tripo Kokolja'nın yaklaşık 70 resmi, büyük bir mermer sunağın yanı sıra, Perast yakınlarından bir kadın tarafından 25 yıl boyunca dokunan bir adak halısı ve çok sayıda ikona bulunmaktadır.

KOTOR SAAT KULESİ

Kotor şehir merkezinde yer alan saat kulesi 1602 yılında inşa edilmiştir. Şehri ziyaret edenlerin ana deniz kapısından şehre girerken gördükleri ilk yapılardan biridir. Barok ve Gotik mimari tarzlarının bir birleşimi olan saat kulesi gri taşlardan yapılmış. İnşa edildiği dönemden itibaren kulenin ön cephesinde Karadağ Prensi ve ailesine ait olan bir arma bulunuyor. Kulenin önünde, yerel suçluların bir zamanlar ceza olarak bağlandıkları bir utanç ayağı olarak hizmet eden küçük bir piramit şekilli taş bulunur.

DENİZCİLİK MÜZESİ

"Boka Denizcilik" Kardeşliği tarafından, 1880 yılında kurulan müzede bulunan koleksiyonun zaman içerisinde büyümesinin ardından 1900 yılında halka açılmıştır. 1938'de mevcut müze binasının birinci katında yeniden düzenlenmiş ve ziyaretçilere açılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra, 1949-1952 döneminde, 18. yüzyılın soylu ailelerinden Grgurina'ya ait olan bu Barok saray tekrar restore edilmiş ve müzenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Müzede ünlü kaptanların portreleri, eski galeriler ve yelkenli tekneler, seyir araçları ve diğer pek çok değerli unsuru bulabilirsiniz.

SAN GIOVANNI KALESİ

Aziz John Kalesi olarak da adlandırılan San Giovanni, St. John tepesinde 1200 metre yüksekliğindedir. Surların geçmişi, Bizans İmparatoru Justinianus'un kaleyi yaptırdığı zaman olan 532'ye kadar uzanır. Kale inşa edildiği tarihten itibaren Venedik, Rus ve Fransız yönetimleri altında birçok değişiklik ve savaş görmüştür. Kale, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Donanması tarafından bombalanmış ayrıca üç depremden hasarsız kurtulmuş. San Giovanni Kalesine giden yürüyüş yolu 1,350 basamaklıdır. Kotor körfezinin manzarası kalenin tepesinden gerçekten nefes kesicidir. San Giovanni, Kotor'un surları, kuleleri, kaleleri, kapıları, burçları, sarnıçları ve yan binaları ve yapıları içeren ortaçağ kenti Kotor'u koruyan bütünleşik bir tarihi tahkimat sistemi olan Kotor'un surlarının bir parçasıdır. Bunlar Illyria, Bizans, Venedik ve Avusturya askeri mimarisini bünyesinde barındırıyor. Eski şehir ve doğal çevresiyle birlikte, 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.