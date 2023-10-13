İsrail'in Gazze sınırında tank hareketliliği

Diğer yandan, İsrail bu sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den tahliye edilmesini talep etti.

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İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada da kara operasyonu için hazırlandıklarını ancak zamanına karar vermedikleri ifade edildi.