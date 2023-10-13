İsrail'in Gazze sınırında tank hareketliliği
İsrail-Hamas çatışmaları yedinci gününde devam ederken İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail ordusunun kara operasyonu hazırlıkları devam ediyor.
Gazze Şeridi'ne 7 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.
Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.
Diğer yandan, İsrail bu sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den tahliye edilmesini talep etti.
İsrail'in BM'ye çağrısı ve sınırdaki hareketlilik kara operasyonunu ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı.
İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada da kara operasyonu için hazırlandıklarını ancak zamanına karar vermedikleri ifade edildi.