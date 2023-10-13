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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze sınırında tank hareketliliği

        İsrail'in Gazze sınırında tank hareketliliği

        İsrail-Hamas çatışmaları yedinci gününde devam ederken İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:58
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail ordusunun kara operasyonu hazırlıkları devam ediyor.

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        Gazze Şeridi'ne 7 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

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        Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

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        Diğer yandan, İsrail bu sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den tahliye edilmesini talep etti.

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        İsrail'in BM'ye çağrısı ve sınırdaki hareketlilik kara operasyonunu ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı.

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        İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada da kara operasyonu için hazırlandıklarını ancak zamanına karar vermedikleri ifade edildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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