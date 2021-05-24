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Kötü amaçlı yazılım FluBot dünyaya yayılıyor!

Android bankacılık truva atı FluBot, DHL, FedEX ve UPS gibi uluslararası lojistik şirketlerinin kimliğine bürünerek kimlik bilgilerini çalıyor. SMS ile yayılan ve iPhone kullanıcılarını da hedefine alan bu kötü amaçlı yazılım, dünyayı tehdit ediyor...

Kötü amaçlı yazılım FluBot dünyaya yayılıyor! Haberler
SMS ile dünyayı tehdit ediyor!
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HABERTURK.COM

Siber güvenlik şirketi Eset tarafından, ilk defa Aralık 2020’de İspanya’da görülen FluBot kötü amaçlı yazılımı, dünyanın farklı ülkelerinde de yayılıyor.

Kötü amaçlı uygulamaları indirtmek için bağlantıların yer aldığı metin mesajları (SMS) yollamakla ünlenen FluBot, Android kullanıcılarını hedef alıyor olsa da iPhone kullanıcıları da bu yazılımın hedefinde.

Yapılan hesaplamaya göre, Şubat ayı sonunda İspanya’da 60 bin kadar Android cihazı FluBot’un kurbanı oldu. Ayrıca 11 milyondan fazla telefon numarası FluBot operatörlerinin eline geçti.

FluBot saldırılarının Avrupa’daki başarısı üzerine diğer kötü amaçlı yazılım aktörleri de FluBot’un kullandığı gibi SMS mesajları yoluyla lojistik şirketlerinin kimliğine bürünen kötü amaçlı yazılım taktiklerini kopyalamaya başladı.

KARGO ŞİRKETİNDEN GELİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Alan adlarını IP adreslerine çeviren şifreli bir protokol kullanan FluBot; İtalya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Japonya dahil olmak üzere dünya genelinde daha fazla ülkede saldırılarını artırmaya, hatta bazı ülkelerde ilk defa saldırı düzenlemek üzere ağını genişletmeye devam ediyor. Ancak, birçok Android kullanıcısı bir mobil güvenlik çözümü tarafından korunmuyor ve bu nedenle bu tehditle karşı savunmasız durumda.

FluBot, genellikle geniş kitlelere SMS mesajları atarak saldırılarını başlatıyor. Bu mesajda teslimatla veya gönderiyle ilgili bir mesajın yanı sıra kötü amaçlı bir bağlantı bulunuyor. 2021 Mart ayında ESET telemetrisi Almanya’daki Android kullanıcılarını hedef alan şu şekilde bir SMS tespit etti: “Paketiniz teslim edilmek üzere, teslimatınızı buradan takip edebilirsiniz.”

SAHTE WEB SİTESİNE YÖNLENDİRİYOR

Kötü amaçlı bağlantıya tıklayan kişiler DHL; FedEX veya son zamanlarda UPS gibi görünen uluslararası bir lojistik şirketinin internet sayfasına yönlendiriliyor. Ayrıca bölgesel veya yerel lojistik şirketleri de FluBot’un kimliğine büründüğü şirketler arasında yer alıyor.

Burada amaç, Android kullanıcılarının FluBot ile ilintili kötü amaçlı bir uygulamayı indirmesini ve kurmasını sağlamak üzere FedEx uygulamasına benzer bir bağlantıya tıklamasını sağlamak. Halbuki gerçek FedEx Mobile uygulaması, erişilebilirlik hizmetlerini kullanmak için izin istemiyor.

Kötü amaçlı uygulama kurulduğunda, mobil cihazdaki bankacılık veya kripto para ile ilgili diğer uygulamaları algılıyor. Kullanıcı, bu finansal uygulamaları bir sonraki sefer açtığında FluBot kimlik bilgilerini çalmak amacıyla özgün uygulamanın üzerine oldukça gerçekçi ancak sahte bir bindirme penceresi uyguluyor.

iPhone kullanıcıları da FluBot’un hedefinde ancak şu anda iPhone kullanıcıları için kötü amaçlı bir uygulama mevcut değil. Onun yerine, ödül vaadiyle kredi kartı ayrıntılarını talep eden sahte bir Amazon anketi gibi kimlik avı dolandırıcılığı kullanılıyor.

NASIL ANLAYIP, NASIL SİLEBİLİRSİNİZ?

Kötü amaçlı yazılım indirmek gibi bir talihsizlikle karşılaşmanız durumunda; bu kötü amaçlı bir yazılımı nasıl belirleyebileceğiniz ve bu yazılımı cihazınızdan silmek için nasıl güvenli modda yeniden başlatabileceğiniz konusunda, Eset’in siber güvenlik araştırmacısı Lukaš Štefanko’nun yukarıdaki videosundan faydalanabilirsiniz.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Siber güvenlik uzmanları hızla yayılan FluBot saldırılarına maruz kalınmaması için şu önerilerde bulunuyor:

- SMS yoluyla yollanan bir bağlantıya tıklamadan önce iki kere düşünün.

- Bağlantıya tıklamak yerine resmi internet sitesine gidin ve gerçek olduğundan emin olmak için verilen takip numarasını girin.

- Google Play gibi resmi uygulama mağazaları dışında uygulama indirmeyin.

- Uygulamalarda hangi izinleri verdiğinizden emin olun. Talep edilen izinlerin, uygulamanın belirtilen amacıyla şüpheli bir biçimde ilgisiz olduğunu fark ederseniz karşınızdaki kötü amaçlı bir yazılım olabilir.

- Bir uygulamayı indirmeden önce, uygulamanın geliştiricisi hakkında araştırma yapın, uygulama hakkındaki derecelendirmeleri ve kullanıcı görüşlerini okuyun. Olumsuz yorumlara dikkat edin, bazı uygulamalar gerçek olamayacak kadar iyi olabilir.

- Mobil cihazlarınız için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

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