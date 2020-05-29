Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı stadyumda kılındı - MUŞ

İlçe stadyumunda cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara Bulanık belediyesi tarafından maske dağıtıldı.Vatandaşlara namazdan önce belediye personeli tarafından sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı.Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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