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Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
AA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Maçoğlu'nun tedavisine hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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