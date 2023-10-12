Köyün duvarlarını tuval yaptı

Köyü ve köy sakinlerine olan sevgisini bir anlamda çizgi ve resimleriyle anlatmaya çalıştığını belirten Bodur, "Bu köyde doğmadım ama ben bu köye aşığım" dedi. İki yıldır köyün duvarlarını süslediğini anlatan Bodur, duvarlara yaptığı figürlerle köyünü güzelleştirdiğini söyledi.

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Resim sanatına ilişkin herhangi bir eğitimi olmadığını, doğaçlama çalıştığını ifade eden Bodur, "Ben kendime şaşırıyorum, kendimde böyle bir yetenek olduğunu ben de sonradan tespit ettim, böyle bir yeteneğim varmış. İnsanlar ilgi gösterdikçe daha bir şevke geliyorum, daha fazla yapma ihtiyacı hissediyorum. Hepimiz faniyiz, arkamda böyle bir miras bırakmak istedim bu köye." diye konuştu.