KPSS 85 puanla nereye girilir? 85 KPSS Lisans puanı ile hangi kurumlara atama olur?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları, 13 Eylül Cumartesi günü düzenlendi. Adaylar ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden; ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden teste tabii tutuldu. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar 85 puan ile hangi kurum ve kadrolara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. 85 KPSS Lisans puanı ile girilebilecek kurumlar merak konusu oldu. Peki, 2025 KPSS 85 puanla nereye girilir, hangi kurumlara atama olur?
2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları 13 Eylül Cumartesi günü uygulandı. Sınavın ardından puan hesaplama işlemleri hız kazandı. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplayan adaylar, kendilerine en uygun kurumları ve atama puanlarını araştırmaya başladı. Bu noktada 85 puan ile girilebilecek kurumlar merak konusu oldu. Peki, KPSS 85 puanla nereye girilir? İşte 85 KPSS Lisans puanı ile girebilecek yerler hakkında detaylar..
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2025 KPSS lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
KPSS 85 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?
2025 KPSS atama puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS tercih kılavuzu ile atama puanları netlik kazanacak.
Ancak memur adayları 2024 KPSS atama kılavuzundan yola çıkarak, atanmak istedikleri kurumların puanına bakabilir.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2025 KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.