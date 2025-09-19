ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları sona erdi. Bu yıl 127 bin 307 adayın başvurduğu sınavlar, 30 farklı ilde, 35 sınav merkezinde, 345 bina ve 4 bin 538 salonda uygulandı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...