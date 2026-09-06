KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHİ 2026 | KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, haftaya mı yapılacak ve saat kaçta?

2026 KPSS Lisans sınav sürecinde sıradaki aşama Alan Bilgisi oturumları olacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül Pazar günü tamamlanmasının ardından adaylar, kendi alanlarına göre uygulanacak sınavlara hazırlanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi sınavları toplam üç oturumdan oluşacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, haftaya mı ve saat kaçta? İşte, KPSS Alan Bilgisi oturumları saatleri ve tarihlerine ilişkin detaylar…