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        Haberler Bilgi KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHİ 2026 | KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, haftaya mı yapılacak ve saat kaçta?

        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHİ 2026 | KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, haftaya mı yapılacak ve saat kaçta?

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından adayların gündeminde bu kez KPSS Alan Bilgisi oturumları yer aldı. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve haftaya mı yapılacak? İşte, KPSS Alan Bilgisi sınavı tarihi ve saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Lisans sınav sürecinde sıradaki aşama Alan Bilgisi oturumları olacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül Pazar günü tamamlanmasının ardından adaylar, kendi alanlarına göre uygulanacak sınavlara hazırlanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi sınavları toplam üç oturumdan oluşacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, haftaya mı ve saat kaçta? İşte, KPSS Alan Bilgisi oturumları saatleri ve tarihlerine ilişkin detaylar…

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu 12 Eylül 2026 Cumartesi, üçüncü oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak.

        3

        KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ OTURUMDA YAPILACAK?

        KPSS Alan Bilgisi sınavları üç oturum halinde uygulanacak.

        12 Eylül Cumartesi günü:

        * 1. oturum: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

        * 2. oturum: Hukuk, İktisat ve Maliye

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        13 Eylül Pazar günü:

        * 3. oturum: İşletme, Muhasebe ve İstatistik
        Adaylar, başvurdukları testlere göre ilgili oturumlara katılacak.

        5

        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

        KPSS Alan Bilgisi 1. oturum 12 Eylül Cumartesi saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'dan sonra yapılamayacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci oturum 14.45'te başlayacak. Bu oturum için adayların saat 14.30'dan sonra sınav binasına alınmasına izin verilmeyecek.

        13 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturum ise 10.15'te başlayacak. Bu oturumda da adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM, 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının giriş belgelerini 3 Eylül 2026 tarihinde erişime açtı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebiliyor.

        Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen saatten önce sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN.

        7

        KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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        #KPSS
        #kpss alan bilgisi
        #sınav tarihi
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