KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? 2026 KPSS P3 puan hesaplama formülü
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar, yaptıkları netlere göre alabilecekleri puanı araştırmaya başladı. KPSS lisans puan hesaplama işlemi, testlerdeki doğru ve yanlış cevapların yanı sıra standartlaştırma ve puan türüne göre belirlenen ağırlıklar üzerinden yapılıyor. Peki KPSS P3 puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? İşte, 2026 KPSS P3 puan hesaplama formülü…
6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sonrası adayların gündeminde puan hesaplama süreci yer aldı. Özellikle merkezi atamalarda kullanılan KPSS P3 puanının nasıl hesaplandığı ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinin puana etkisi merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, KPSS'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? İşte, KPSS lisans puanı hesaplama yöntemi hakkında merak edilenler…
KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?
KPSS lisans puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor ve netler, ÖSYM tarafından yapılan standartlaştırmanın ardından puana dönüştürülüyor.
KPSS P3 PUANI NASIL HESAPLANIR?
KPSS P3 puanında Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahip. Bu nedenle adayların her iki testteki performansı da P3 puanı açısından önem taşıyor.
KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Net hesaplanırken doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor. Örneğin 50 doğru ve 8 yanlış yapan adayın neti 48 oluyor.
2026 KPSS P3 PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
KPSS P3 puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür yüzde 50'şer ağırlığa sahip. Önce netler hesaplanıyor:
Net = Doğru - (Yanlış ÷ 4)
Örneğin adayın 50 doğru, 10 yanlışı varsa:
50 - (10 ÷ 4) = 47,5 net
Genel Kültür'de 45 doğru, 8 yanlış yapan adayın neti ise:
45 - (8 ÷ 4) = 43 net
Bu netler daha sonra ÖSYM tarafından standart puana dönüştürülüyor ve iki testin yüzde 50'şer ağırlığı üzerinden KPSS P3 puanı hesaplanıyor. Bu nedenle yalnızca netleri kullanarak kesin P3 puanı hesaplamak mümkün olmuyor.
KPSS PUAN HESAPLAMADA STANDART SAPMA ETKİLİ Mİ?
KPSS puanı yalnızca net sayısına göre belirlenmiyor. ÖSYM, adayların testlerdeki ham puanlarını ortalama ve standart sapma değerlerine göre standartlaştırıyor. Bu nedenle aynı neti yapan adayların puanları sınava göre farklılık gösterebiliyor.
KPSS P3 PUANI KAÇ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?
KPSS P3 puanı 100 üzerinden hesaplanıyor. P3 puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri eşit ağırlığa sahip.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuçlarının da aynı tarihte açıklanması planlanıyor.