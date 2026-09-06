Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? 2026 KPSS P3 puan hesaplama formülü

        KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? 2026 KPSS P3 puan hesaplama formülü

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar, yaptıkları netlere göre alabilecekleri puanı araştırmaya başladı. KPSS lisans puan hesaplama işlemi, testlerdeki doğru ve yanlış cevapların yanı sıra standartlaştırma ve puan türüne göre belirlenen ağırlıklar üzerinden yapılıyor. Peki KPSS P3 puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? İşte, 2026 KPSS P3 puan hesaplama formülü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 14:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sonrası adayların gündeminde puan hesaplama süreci yer aldı. Özellikle merkezi atamalarda kullanılan KPSS P3 puanının nasıl hesaplandığı ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinin puana etkisi merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, KPSS'de yanlışlar doğruyu götürüyor mu? İşte, KPSS lisans puanı hesaplama yöntemi hakkında merak edilenler…

        2

        KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        KPSS lisans puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor ve netler, ÖSYM tarafından yapılan standartlaştırmanın ardından puana dönüştürülüyor.

        3

        KPSS P3 PUANI NASIL HESAPLANIR?

        KPSS P3 puanında Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahip. Bu nedenle adayların her iki testteki performansı da P3 puanı açısından önem taşıyor.

        4

        KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        KPSS'de 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Net hesaplanırken doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor. Örneğin 50 doğru ve 8 yanlış yapan adayın neti 48 oluyor.

        5

        2026 KPSS P3 PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

        KPSS P3 puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür yüzde 50'şer ağırlığa sahip. Önce netler hesaplanıyor:

        Net = Doğru - (Yanlış ÷ 4)

        Örneğin adayın 50 doğru, 10 yanlışı varsa:

        50 - (10 ÷ 4) = 47,5 net

        Genel Kültür'de 45 doğru, 8 yanlış yapan adayın neti ise:

        45 - (8 ÷ 4) = 43 net

        Bu netler daha sonra ÖSYM tarafından standart puana dönüştürülüyor ve iki testin yüzde 50'şer ağırlığı üzerinden KPSS P3 puanı hesaplanıyor. Bu nedenle yalnızca netleri kullanarak kesin P3 puanı hesaplamak mümkün olmuyor.

        6

        KPSS PUAN HESAPLAMADA STANDART SAPMA ETKİLİ Mİ?

        KPSS puanı yalnızca net sayısına göre belirlenmiyor. ÖSYM, adayların testlerdeki ham puanlarını ortalama ve standart sapma değerlerine göre standartlaştırıyor. Bu nedenle aynı neti yapan adayların puanları sınava göre farklılık gösterebiliyor.

        7

        KPSS P3 PUANI KAÇ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?

        KPSS P3 puanı 100 üzerinden hesaplanıyor. P3 puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri eşit ağırlığa sahip.

        8

        2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuçlarının da aynı tarihte açıklanması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #kpss lisans
        #kpss p3
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Sultanlar, şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Sultanlar, şampiyonluk için İtalya karşısında!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Menajeriyle nişanlandı
        Menajeriyle nişanlandı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Umursamıyorum" demenin yeni yolu!
        "Umursamıyorum" demenin yeni yolu!
        "Aşk değil"
        "Aşk değil"