KPSS lisans puanı nasıl hesaplanır, katsayısı kaç? 2026 KPSS P3 puan hesaplama formülü

KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS lisans puanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor ve netler, ÖSYM tarafından yapılan standartlaştırmanın ardından puana dönüştürülüyor.