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        Haberler Yaşam KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

        KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS tarihleri belli oldu. Kamuda istihdam sağlamak isteyen kişiler 2024 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavlarına başvurular ÖSYM AİS ekranından yapılacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? İşte, GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2024 başvuru, sınav ve sonuç tarihleri bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:16
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        KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimiyle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans, ortaöğretim için ayrı ayrı sorgulamalar başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ücretleri yatırıldıktan sonra başvurular tamamlanacak ve sınava girilecek. İşte, 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

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        KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.

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        KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

        4

        2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

        2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

        Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

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        KPSS DHBT NE ZAMAN?

        2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.

        2024 KPSS SINAV TARİHLERİ

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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