KPSS için geri sayım sürüyor. "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna katılım zorunluluğu bulunurken, diğer oturumlarında adaylar hangi sınavlara gireceklerine kendileri karar verecek. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, 2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tarihi ve saatini sınav öncesinde mercek altına aldı. Peki, "KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte detaylar...