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Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün?

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından kral olan III. Charles'ın taç giyme töreni için geri sayım başladı. Tüm dünyada merakla beklenen tören ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün?

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  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    Birleşik Krallık, Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından şimdi de Kral Charles'ın taç giyme törenini beklemeye başladı. Tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak söz konusu törenle ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    ALTIN KÜRE OPERASYONU

    Kral'ın taç giyme töreninin planlaması 'Altın Küre Operasyonu' adı altında devam ediyor. Dünyaya yeni görünümlü monarşinin nasıl işleyeceğini göstermeye hevesli olduğu iddia edilen Kral'ın taç giyme törenini yeni döneme vurmak için kullanması bekleniyor.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    DİKKAT ÇEKEN TARİH! ANNESİNİN TAÇ GİYDİĞİ TARİHE DENK GETİRECEK

    Peki merakla beklenen tören için tarih belli oldu mu? İngiliz medyası Kral Charles'ın taç giyme törenine dair görüşlerini zaten paylaştığını belirterek, söz konusu tarihe dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    İngiliz kaynaklara göre yeni hükümdar taç giyme törenini annesi Elizabeth'in taç giymesinin 70. yıldönümüne denk gelen 2 Haziran tarihinde yapmayı planlıyor.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninin hazırlıkları tacı kabul ettiği Şubat 1952'de başlamıştı. Ancak kraliçe olarak taç giymesi tahta oturmasından 16 ay sonra 2 Haziran 1953 tarihinde gerçekleşmişti.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    DAHA KISA, DAHA KÜÇÜK VE DAHA EKONOMİK...

    İngiliz Dailymail gazetesi bugün yayınladığı haberinde Kral'ın töreninin, annesinin taç giyme törenine göre 'daha kısa, daha küçük ve daha ekonomik' olmasının beklendiğini yazdı.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    Kral bu kararı ile hem İngiltere'yi saran 'yaşam maliyeti krizi' konusunda tepki çekmeyecek hem de halka ve dünyaya, zayıflamış olduğu düşünülen monarşinin bundan sonra nasıl işleyeceğini gösterecek.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    "ALKIŞLANACAK HAREKET"

    İngiliz medyası sadece İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı etkileyen krizin ortasında Kral'ın taç giyme töreninin maliyetlerini düşürmesini 'alkışlanacak bir hareket' olarak yorumladı.

    Kraliçe Elizabeth'in 1953'de gerçekleştirilen taç giyme töreni o zamanlar 1.57 milyon sterline mal olmuştu. O paranın bugünkü karşılığının 45 milyon sterlin civarında olduğu düşünülüyor.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    GELENEKSEL UNSURLAR DEĞİŞMEYECEK

    Kral Charles için düzenlenecek taç giyme töreninde geleneksel unsurların değişmesi beklenmiyor. Kral'ın Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Hindu ve Budist dahil olmak üzere farklı inançlardan üyeleri davet ederek Birleşik Krallık'taki çeşitliliği kutlamaya ve korumaya çalışacağı düşünülüyor.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    TAÇ GİYME TÖRENİNİN HEMEN YAPILMASINI İSTEMİYOR

    The Sun gazetesinin ulaştığı kraliyetten bir yetkili, Kral Charles'ın tören konusunda aceleci olmadığını ve daha yapılacak çok fazla planlama olduğunu belirtti. Dünyadaki son gelişmelere göre taç giyme töreninin önümüzdeki sene Mayıs ya da Haziran ayında yapılabileceğini belirten gazete Kral'ın taç giyme töreni için 2 Haziran'ı seçme ihtimalinin doğal olduğunu yazdı.
  • Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman ve hangi gün 2022?

    Annesinin ölümü sonrası kral rolüyle birçok Kraliyet törenine katılan, dünya liderlerini Buckingham Sarayı'nda ağırlayan ve Kraliçe'nin cenaze törenine liderlik eden Kral Charles'ın taç giyme törenini şuan yapmak istemediği çünkü yas döneminde olduğu belirtiliyor.

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