Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

"Pek çok insan için monarşiyi 'Kraliçe' temsil ediyordu ve bu nedenle (Kraliçe'nin ölümünün ardından) monarşiye verilen destekte keskin bir düşüş gördük. Monarşinin korunmasına verilen bu destek uzun süredir yüzde 75 civarındaydı. Şimdi yüzde 60'ın altına düştü. Monarşinin kaldırılmasına verilen destek ise yaklaşık 10 puan arttı. Bu nedenle, daha keskin bir şekilde tartışılan bir kurum haline geldi ve böyle olmasının başlıca sebebi sadece (Kral) Charles'ın karmaşık bir figür olmasından değil, aynı zamanda annesi olmamasından kaynaklanıyor. Bence onların sorunu da bu. Monarşi olan o kişiyi (Kraliçe'yi) kaybettiler."​​​​​​​