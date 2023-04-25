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İngiltere'de monarşi karşıtları Kral Charles'ın taç giyme törenini protestoya hazırlanıyor

İngiltere'de monarşi karşıtı "Republic" (Cumhuriyet) adlı grubun lideri Graham Smith, milyonlarca insanın izleyeceği Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninin tek iyi yanının, monarşi karşıtlarına seslerini duyurma fırsatı sunması olacağını belirtti.

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AA
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    Ülkede monarşinin kaldırılmasını isteyen "Republic" grubu üyeleri, İngiltere Kralı Charles'ın 6 Mayıs'ta Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak taç giyme törenini protesto etmeye hazırlanıyor. ​​​​​​​

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    İngiltere'de Kraliyet ailesiyle ilgili yapılan anketler değişkenlik gösterse de yakın zamanda "YouGov" adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankette, insanların yaklaşık 3'te 2'sinin taç giyme törenini umursamadığı ya da çok az umursadığı ortaya kondu.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    Buna karşın, törenle ilgili hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü Londra'da, monarşi karşıtı grubun lideri Smith, Kraliyet ailesine karşı olmalarının nedenlerini, monarşiye karşı sundukları alternatifi ve taç giyme törenini kendi kampanyaları için nasıl fırsata çevireceklerini AA muhabirine anlattı.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    "MONARŞİ DEMOKRATİK DEĞERLERE KARŞI"

    İlkesel bir argüman olarak demokratik değerlere karşı olan monarşiden çok bu değerleri yansıtan bir kuruma sahip olma isteklerini dile getiren Smith, "Monarşi amaca uygun değil. Bu ülkede kurumların nasıl çalıştığına dair standartlarımız var ve monarşi bu standartların oldukça gerisinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    Smith, demokratik reform çağrısında bulunarak, "Alternatif ise elimizdekini alıp onu demokratik hale getirmek ve tüm bunları tersine çevirmekle ilgili. Bu, hesap verebilir, şeffaf ve standartlara uygun, ilkelerle uyumlu bir kuruma sahip olmak ve böylece demokrasimizi daha iyi hale getirmekle ilgili." değerlendirmesini yaptı.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    "MONARŞİYE VERİLEN DESTEKTE KESKİN BİR DÜŞÜŞ GÖRDÜK"

    Smith, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından monarşiye verilen desteğin azaldığını gösteren anket çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    "Pek çok insan için monarşiyi 'Kraliçe' temsil ediyordu ve bu nedenle (Kraliçe'nin ölümünün ardından) monarşiye verilen destekte keskin bir düşüş gördük. Monarşinin korunmasına verilen bu destek uzun süredir yüzde 75 civarındaydı. Şimdi yüzde 60'ın altına düştü. Monarşinin kaldırılmasına verilen destek ise yaklaşık 10 puan arttı. Bu nedenle, daha keskin bir şekilde tartışılan bir kurum haline geldi ve böyle olmasının başlıca sebebi sadece (Kral) Charles'ın karmaşık bir figür olmasından değil, aynı zamanda annesi olmamasından kaynaklanıyor. Bence onların sorunu da bu. Monarşi olan o kişiyi (Kraliçe'yi) kaybettiler."​​​​​​​

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    Öte yandan, Smith, dünyanın dört bir yanından insanların televizyondan canlı izleyeceği ve çok sayıda üst düzey ismin katılacağı taç giyme töreninin, bir bakıma monarşi karşıtlarının sesini duyurmak için fırsat olacağını dile getirdi.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

    Graham Smith, sözlerini, "Taç giyme töreninin tek iyi yanı, bize (monarşi karşıtlarına) kampanya yapma ve milyonlarca insanın izleyeceği törende kameraların önünde olma fırsatı verecek olması. Bu nedenle sarı ve siyah renklerimizle çok belirgin olacağız, protesto edeceğiz, çok gürültü çıkaracağız ve o günkü fırsatı kaçırmayacağız." diye tamamladı.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine protesto hazırlığı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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