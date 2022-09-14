James Clarke | BBC News

Reuters

Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini Edinburg'dan Londra'ya getiren uçak, Flightradar24 adlı canlı uçuş takip sitesinin tarihinde en çok izlenen uçuş oldu.

Sitenin açıklamasına göre cenazeyi taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Northolt uçağı havalandıktan sonra, 6 milyona yakın kişi uçuşu canlı izlemeye çalıştı. Bu kadar çok insanın aynı anda bağlanmaya çalışması nedeniyle canlı izleme kalitesi düştü ve site yer yer çöktü.

Uçuşu site ve uygulama üzerinden 4 milyon 790 bin, YouTube üzerinden de 296 bin kişi canlı olarak izledi.

Canlı uçuşlarda izlenme rekoru daha önce ABD'li Demokrat politikacı Nancy Pelosi'yi geçen ay Tayvan'a götüren uçağa aitti ve Flightradar24 üzerinden 2 milyon 200 bin kişi tarafından izlenmişti.

Kraliçe'nin cenazesi dün akşam saatlerine kadar İskoçya'nın yönetim merkezi Edinburg'daki St Giles Katedrali'nde ziyaretçilere açılmış, akşam saatlerinde de askeri bir uçakla Londra'ya getirilmişti.

Cenazeye uçuşta Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Lawrence eşlik ettiler.

Prenses Anne, son saatlerinde annesinin yanında olabildiği ve "son yolculuklarına eşlik edebildiği için" kendisini şanslı saydığını söyledi.

Northold uçağı Salı akşamı 19.00 sularında Londra'ya indiğinde cenaze, Başbakan Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından karşılandı.

Flightradar24 Kraliçe'nin cenazesini taşıyan uçak havalandıktan sonra sitenin kesintisiz izlenebilmesi için her türlü önlemi almış olduğunu da söylüyor.

Sitenin tespitlerine göre izlemeye çalışanların bütün beklentilerin üzerinde olması nedeniyle kesintiler yaşansa da yaklaşık 600 bin kişi uçuşun önemli bir bölümünü takip edebildi.

Flightradar24 aksamalara rağmen bu izlenme rekorunun uzun süre kırılamayacağını düşünüyor.

https://twitter.com/flightradar24/status/1569740573782773768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569740573782773768%7Ctwgr%5E8e9b99a063f2ccad0a27511b2352e0819c98eb5c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fuk-62900494