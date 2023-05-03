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Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde cumartesi günü Kral 3. Charles'ın taç giyme töreniyle yeni bir sayfa açılacak. Törende Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla bazı değişiklikler de yaşanacak.

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  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!
    İngiltere'de Kral 3. Charles'ın, 6 Mayıs'ta düzenlenecek taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Kraliyet ailesinde bin yıldan eskiye dayanan taç giyme töreninde, Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıl önceki taç giyme törenine kıyasla bazı değişiklikle yaşanacak.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    NEDEN TAÇ GİYME TÖRENİ VAR?

    Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybettiğinde Charles, otomatik olarak tahta çıktı ve iki gün sonra televizyonda yayınlanan tören ile resmen İngiltere'nin hükümdarı ilan edildi.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Taç giyme töreni için yasal bir gereklilik yok, diğer Avrupa monarşilerinin çoğunluğunda da bu törenler kaldırıldı.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Ancak son derece dini ve simgesel olan bu tören, İngiltere Kilisesi'nin itibarı başta olmak üzere Kral'ın yetkisini göstermeyi amaçlıyor.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Son yıllarda monarşiye olan kamuoyu desteğinin azaldığını göz önüne alırsak, bu Charles'ın halk ile bir araya gelme ve kendini göstermesi için önemli bir araç.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Binlerce insanın Charles'ı karşılamak için sokakları doldurması ve Buckingham Sarayı'nda onu görmek için bekleyecek.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Diğer yandan Monarşi karşıtı grupların protesto düzenlemesi de bekleniyor.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    DEĞİŞİKLİKLER NELER?

    Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenine canlı yayınlanan ilk törendi. İngiltere'de ve dünya çapında milyonlarca kişi töreni canlı izledi. Charles'ın taç giyme töreni de dünyanın dört bir yanında canlı izlenebilecek. 
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Charles, töreni mümkün olduğunca kısa tutmak istediğini söyledi. Annesi Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni 3 saat sürmüştü, Charles'ın töreninin buna kıyasla çok daha kısa süreceği düşünülüyor.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Kral 3. Charles'ın Westminster Katedrali'nde düzenlenecek taç giyme töreninde monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler de görev yapacak.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Kraliçe Elizabeth, taç giyme töreninden sonra eşi Prens Philip ile Londra'da 8 kilometrelik bir rotayı dolaşmıştı.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

    Kral Charles'ın ise eşi Camilla ile 2 kilometrelik bir yürüyüş yapması bekleniyor.
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!
  • Kraliyet'te yeni dönem: Kral Charles'ın taç giyme törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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