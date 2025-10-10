Kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için başvuru süresinde sona gelindi. Yapılan düzenlemeye göre borçlar, en fazla yüzde 3,11 faiz oranı uygulanarak 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Belirlenen aylık taksit tutarları her ayın asgari ödeme miktarına eklenecek. Ayrıca, yeniden yapılandırılan borcun kredi kartı limitini aşması halinde, bu tutar limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. İşte, tüm detaylar...