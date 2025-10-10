Kredi kartı borç yapılandırmada son gün! Kredi kartı borcuna yüzde kaç faizle, kaç taksit yapılıyor?
Bireysel kredi kartı borçları ile daha önce yapılandırılmış kart borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreci bugün sona eriyor. Borç yapılandırması için azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanırken; en fazla 48 ay vadeye kadar taksit yapılabilecek. İşte, kredi kartı borç yapılandırmasına dair detaylar...
Kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için başvuru süresinde sona gelindi. Yapılan düzenlemeye göre borçlar, en fazla yüzde 3,11 faiz oranı uygulanarak 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Belirlenen aylık taksit tutarları her ayın asgari ödeme miktarına eklenecek. Ayrıca, yeniden yapılandırılan borcun kredi kartı limitini aşması halinde, bu tutar limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. İşte, tüm detaylar...
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
KREDİ KARTI KAÇ AYA KADAR YAPILANDIRILABİLİYOR?
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA DETAYLARI
- Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
- Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.
- Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.