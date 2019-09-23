Krem şanti tarifi, nasıl yapılır?

Krem şantiyi evde yapmak her şeyden önce sağlıklı olması açısından önem taşımaktadır. Hazır olarak sunulan krem şantilerde çok fazla katkı maddesi bulunmaktadır.

Krem Şanti Tarifi Malzemeleri:

2 tane yumurta (beyazı kullanılacak)

1 çay bardağı toz şeker,

3 yemek kaşığı su,

1 paket vanilya

1 fiske tuz

Krem Şanti Tarifi Yapımı:

Yumurtalar sarısından (hiç sarı kalmadan) ayırılır.

Yumurta beyazı içine bir fiske tuz katarak iyice 3 dakika mikserle çırpılır.

Köpüklü kıvama gelmesi gereklidir. Su ve şeker bir cezvede şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırılarak kaynatılır.

Sıcak halde yumurtaya eklenir ve hızlı devirde mikserle 10 dakika çırpılır (mikser çalışır olmalı ara vermemek gerek)

Katılaşmaya başlayınca vanilya eklenir ve 5 dakika daha çırpılmaya devam edilir.

Sonra buzdolabına konulur ve tam katı hale gelene kadar bekletilir (2 saat) Kullanıma hazır hale gelir.

Güvenle pastalarda kullanılabilir. Afiyet olsun!