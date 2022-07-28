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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kreşte 4 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası!
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Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

Kocaeli'de dehşete düşüren bir şiddet iddiası ortaya çıktı. Kentin Gebze ilçesindeki bir kreşte, 4 yaşındaki çocuğa öğretmeni tarafından tokat atıldığı ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Son dakika: Kreşte 4 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası!
Kreşte 4 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası!
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AA

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, 25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan 4 yaşındaki K.C'nin öğretmenin kendisine tokat attığını söylemesi üzerine ailesi harekete geçti.

Polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi olan aile, durumu Gebze Kaymakamlığına da bildirdi.

Kaymakamlık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"İÇİMİZE KURT DÜŞTÜ"

İHA'nın haberine göre olayı anlatan çocuğun babası Gürkan Cebeci, "Oğlumuzu dün kreşten aldıktan sonra öğretmeninin vurduğunu söyledi. Bizim de içimize kurt düştü ve kreşe gittik. Kreşte bize, böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek, 'Biz çocuklara böyle davranmayız’ gibi şeyler söylediler. Ben de kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Bunun üzerine oğlunu çağırdı ve kamera görüntülerini açtılar. Kamera görüntülerinde bir yer yakaladık. Çocuğumuzun yanağını tutarak içerdeki odaya doğru gittiğini gördük. Görüntüyü geriye sardığımızda hem kreşin sahibi hem de öğretmen olarak gözüken kadının oğluma vurduğunu gördük. O andan itibaren aramızda sözlü tartışma yaşandı. Hemen oradan ayrılıp, şikayetçi olmaya gittik. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık ve sosyal hizmetlere de durumu bildirip şikayetçi olduk. İlgileneceklerini ve durumu değerlendireceklerini
söylediler" dedi.

"ÇOCUĞUM UYKUSUNDA SIÇRIYOR"

Çocuğunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Cebeci, "Benim çocuğum gece uykudan sıçrıyor, 'Baba bana öğretmenim vurdu' diyor. Ben nasıl bir daha okula götüreceğim? Bu korkuyla gittiği zaman nasıl bir travma yaşayacak onu düşünüyorum. Biz 2 gündür eşimle buraya çocuğumuzu nasıl verdik diye kendimizi yiyoruz. Aslında araştırmadık mı, araştırdık. 6 yıldır açık olması ve arkadaş tavsiyesiyle verdik ama böyle bir şey başımıza geldi" şeklinde konuştu.

"BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

Çocuğun annesi ise, "Oğlum arka tarafı dönükken oyuncak fırlatmış. O da refleks olarak tokat attığını söylüyor. Ama videolarda refleks olarak atmadığı görülüyor. Kapının önünde oynayan çocuğa tokat atıyor. Beynimden vurulmuşa döndüm. Öğrenir öğrenmez zaten kayıtları izlemek istedik. Şansımıza da denk geldi. Olayın yaşandığı odada kameranın olmadığını söyledi ama yine de izlemek istedik. Tam olayın olduğu kısmı gördük. Zaten olay ortaya çıkınca özür dilemeye başladı, 'Paranızı geri vereyim' dedi. Sanki paranın peşindeyiz. Çocuğumun canı yanmış, para aklıma bile gelmedi. 'Şikayet edeceğim' dedim 'Edin, benim de gözümü morarttı sizin oğlunuz. Ben de şikayeti olacağım' dedi. '4 yaşındaki çocuktan mı şikayetçi olacaksınız' dediğimde ise 'Evet' dedi" ifadelerini kullandı.

"HAFİFÇE DOKUNDUM"

Öğretmen N.S. ise, "Çocuk arkadaşlarına şiddet uygulayıp, oyuncak atınca 'Çocuğum oyuncak atma' derken yardımcım 'Kan akıyor' dedi. Bende 'Çocuğum kan akıyor gözüm çıktı, başkasına atsaydın ne olacak?' deyip hafifçe dokundum, kameralarda da gözüküyor. Anne 'Şiddet uyguladınız' diyerek, tehdit etti. 'Haberlere vereceğiz, mahkeme vereceğiz' dedi. Ben de 'Gerekeni yapın, size videoları gösterdim. Çocuğunuza hafifçe dokundum' dedim.

Çocukları çok sevdiğini söyleyen N.S., "Bu tatsız olayın olmasından çok üzgünüm. Ben çocukları çok severim. Beni herkes biliyor. Velililerim de, 'Hocam arkanızdayız, size iftara atıyorlar. Biz sizi biliyoruz, güvenmesek çocuğumuzu size emanet etmeyiz' diyorlar" sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: İHA

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