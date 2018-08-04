Kristiansund BK - Odd Grenland maç önü

Norveç Eliteserien maçında Kristiansund BK ile Odd Grenland, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Kristiansund BK 23 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Odd Grenland 20 puanda ve 10. sırada. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Odd Grenland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Kristiansund BK kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Odd Grenland kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Kristiansund BK son hafta oynanan Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Odd Grenland, Rosenborg karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kristiansund BK, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 7 gol yedi.

Odd Grenland, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Odd Grenland, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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