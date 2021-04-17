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HaberlerSağlıkKritik uyarı! Koronavirüse iyi geliyor diye kullanılıyor ama... - Haberler
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Yanlış kullanıma dikkat! Bitkiler virüsü yok etmiyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, kimyasal içerikli bitkilerin bilinçsiz tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bitkilerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini ifade etti. Sağıroğlu, bio çeşitlilik açısından dünyanın zengin ülkelerinden birisi olan Türkiye'de yaklaşık 12 bin tohumlu bitki türünün yetiştiğini söyledi

Kritik uyarı! Koronavirüse iyi geliyor diye kullanılıyor ama... - Haberler
Kritik uyarı! Koronavirüse iyi geliyor diye kullanılıyor ama...
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AA

Son zamanlarda insanların hastalıklara karşı yoğun şekilde bitki kullanımına yöneldiğine dikkati çeken Sağıroğlu, "Eğer insanoğlu bu süreci doğru yönlendiremezse yani bitkilerin kullanımını rastgele, yanlış kullanım olarak halka benimsetirsek şu an dünyanın karşılaştığı salgından daha kötü durumlara insanoğlunu sürükleyebilir çünkü bitkilerdeki kimyasallar, bulunduğu yere, iklim şartlarına ve toprak yapısına göre çok değişken. Dolayısıyla bilinçsiz şekilde bitkileri kullanmak, insanlarda toplu halde fizyolojik bozukluklara, doku yetmezliğinden organ yetmezliğine kadar varabilecek sonuçlara götürebilir" diye konuştu.

Bitkilerin, rastgele bilgilerle herhangi bir hastalıkta bilinçsizce kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Sağıroğlu, şu uyarılarda bulundu: "Doktorların onayı olmadan bu konuda bir kullanım söz konusu olmamalı. Bitkiler herhangi bir hastalığın tedavisinde kullanılırken kesinlikle doktor onayı alındıktan sonra kullanılmalı. Aksi takdirde bitkilerdeki kimyasallar, insan vücuduna akla hayale gelmeyecek tahribatlara yol açar. Her insanın ilaçlara ve kimyasallara verdiği tepki farklı. Bunun için oranın, dozajının ne boyutta olacağını doktor belirleyip ona göre kullanılmalı. Yoksa bitkiler zaten ilaç olarak kullanılabilir. Vatandaş kullanıyor ama o yöredeki insan kullanmış, başka yöredeki insana iyi gelmemiş hep duyuyoruz. Bu, bitkilerdeki kimyasallardan kaynaklanıyor ve kişinin bulunduğu yöreye göre de değişir."

Doç. Dr. Sağıroğlu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu gibi farklı bölgelerde yaşayan insanların vücut yapısının bitkilere göstereceği tepkinin aynı olamayacağının altını çizerek, doktorun vereceği bilgiler doğrultusunda hareket etmenin daha doğru olacağını dile getirdi.

"BİTKİLER VİRÜSÜ YOK ETMEZ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR"

Bitki tüketiminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası had safhaya ulaştığına değinen Sağıroğlu, "Önüne gelen herkes 'Koronavirüse iyi geliyor' diyor, bitkileri kullanıyor da kullanıyor. Halbuki virüse karşı bunların etkisinin olması imkansız. Sadece bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek maksadıyla birtakım şeyler kullanabilirsiniz. Onda bir anormallik yok ama virüsü öldürmez" dedi.

Sağıroğlu, bitkilerin bağışıklığı güçlendirmesinin de kişiden kişiye değişebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Doktorlar örneğin 'Ihlamuru şu kadar bardak içeceksin' der. Ihlamuru bile fazla tüketince organların bazıları zarar görebilir. Soğanın, sarımsağın, limonun aşırısı nasıl zarar veriyor, aynı şekilde tüm bitkiler için bu geçerli. Aksi takdirde vücudu tahrip ederiz, ileride kitlesel organ, doku yetmezlikleri karşımıza çıkar. Şu an yaşadığımız virüsten daha beter durumlarla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bitkiler de kimyasal. Yapılarında kimyasal maddeler var. Tamamen kimyasal maddelerden meydana geliyorlar. Bu tarz bitkilerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağına mutlaka doktor karar vermeli."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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