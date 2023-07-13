Kronik hastalara "öğle saatlerinde gölgede kalın" uyarısı!

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Levent Özdemir, hava sıcaklıklarının oldukça yükseldiğini ve bu riskin her yıl giderek artacağını söyledi.

Yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar ve yüksek sıcaklığa maruz alanlarda çalışanların sıcak havalarda risk altında olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti: "Özellikle kalp hastalarının sıcağa maruz kalmaması gerekir. Eğer kalırlarsa mutlaka sıvı alımlarına özen göstermeleri ve susuz kalmamaları önemli. Kronik hastalığı olup özellikle kalp hastalığı olanlar sıcağı tolere edemiyorlar. Hastalarımızda ne yazık ki yaşam kaybı meydana gelebiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle kalp hastalığı, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı olanlar yüksek sıcaklıklara maruz kalırlarsa ne yazık ki ölüm risklerinin arttığını biliyoruz."

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Risk grubundaki insanların mümkün olduğunca sıcaklığın kontrol edildiği ortamlarda vakit geçirmelerini tavsiye eden Özdemir, "Eğer dışarı çıkacaklarsa sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih etsinler. Özellikle öğle vaktinde oluşacak ısı dalgasından olumsuz şekilde etkilenebilirler ve bu durumu tolere edemeyebilirler. O yüzden kendileri için riskli. Ultraviyole ışınlarının yoğun olarak dik geldiği güneş ışınlarıyla birlikte etkisinin arttığı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerekiyor." diye konuştu.

TARIM İŞÇİLERİNE UYARI!

Prof. Dr. Özdemir, özellikle çiftçilerin işleri sebebiyle sıcak havaya mecburen maruz kaldıklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Yaz aylarında günün her saatinde mahsul toplanmasını da göz önüne alırsak uzun saatler açık havada sıcağa maruz kalanlar, özellikle çalışmalarını hava sıcaklığının çok yüksek olduğu saatlerden, günün ilk saatlerine veya akşamı saatlerine doğru kaydırmalı, koruyucu güneş kremi kullanmalı ve mutlaka her yarım saatte bir bardak su mutlaka tüketmeliler. Böylece sıvı açığının yerine konmasını sağlanacaktır. Sıcaktan koruması için mutlaka geniş, omuzları örten ve gölgeyi sağlayacak şekilde bir şapka takmalılar. Giysilerinin güneş ışınlarını yansıtıcı renkte ve özellikte olması gerekir. Daha çok ince pamuklu kumaşların ve bol giysilerin giyilmesi sağlıklı olacaktır. Buna mutlaka dikkat etmeleri gerekir."

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!

Sıcağa bağlı olarak gelişen hastalıklarda acil sağlık hizmetlerine başvurulması gerektiğine işaret eden Özdemir, "Sıcağa bağlı olarak kızarıklıklar ortaya çıkabilir. Yanıklar, uzun süre güneş ışığına maruz kalanlarda görülebilir. Bunun yanında ısı krampları meydana gelebilir. Isı krampları midede, kollarda, bacaklarda görülür. Bu vücuttan suyla beraber mineral kaybının atımı sonucunda karşımıza çıkıyor. Ağrılı olabilir. Böyle durumlarda kişinin mutlaka serin bir yere alınıp yeterince sıvı alması sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Özdemir, sıcağa bağlı olarak gelişen bir diğer önemli rahatsızlığın ise "sıcak çarpması" olduğuna dikkat çekerek "Sıcak çarpması gerçekleşince kişi baygınlık geçiriyor. Bilinci bundan etkileniyor. Vücut kendini korumak için deriye daha fazla kan pompalıyor ve böylece hayati organlara giden kan akımında azalma oluyor. Bunlarla beraber yine mide bulanması ve baş dönmesi gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor" dedi.