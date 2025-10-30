Yeterince su içmemek ve liften fakir beslenmek, kabızlığın en temel nedenleri arasında. Uzmanlar, düzenli sıvı alımı ve doğru beslenme alışkanlıklarının bağırsak sağlığını korumada kilit rol oynadığını vurguluyor. İşte kabızlığa karşı etkili doğal formüller…

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, sindirim sisteminin yavaş çalışması sonucu dışkılama sıklığının azalması ya da dışkılamada zorluk yaşanması durumudur. Genellikle haftada üçten az dışkılama, dışkının sert ve kuru olması gibi belirtilerle kendini gösterir.

Bu rahatsızlık; yetersiz su tüketimi, lif bakımından fakir beslenme, hareketsiz yaşam veya bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bazı hastalıklar veya psikolojik faktörler de kabızlığa neden olabilir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ

Kabızlık genellikle şu belirtilerle kendini gösterir:

- Haftada üçten az dışkılama

- Sert, kuru veya topaklı dışkı

- Tuvalette uzun süre ıkınma veya ağrı hissetme

- Karında şişkinlik, gaz ve kramp

- Bağırsakların tam boşalmadığı hissi

Belirtileri arasında şunlar yer alır: - Dışkılama isteği olmasına rağmen yapamama - Tuvalete çıkma korkusu veya kaçınma - Şişkinlik ve huzursuzluk hissi - Stres düzeyi arttıkça kabızlığın da artması ÇOCUKLARDA KABIZLIK Çocuklarda kabızlık genellikle düzensiz beslenme, yetersiz su alımı ve hareketsizlik nedeniyle görülür. Tuvalet alışkanlığını erteleme, okul stresi veya psikolojik faktörler de etkili olabilir. Çocuklarda kabızlığa yol açan başlıca nedenler şunlardır: - Lif bakımından fakir beslenme - Yetersiz sıvı tüketimi - Fiziksel aktivite eksikliği - Stres ve tuvalet alışkanlıklarının düzensizliği - Bağırsak florasında bozulma Bu durum genellikle düzenli beslenme, bol sıvı alımı ve hareketli bir yaşam tarzı ile düzelir. KABIZLIĞA NEDEN OLABİLEN BESİNLER Bazı besinler bağırsak hareketlerini yavaşlatarak kabızlığa yol açabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur: - Beyaz un ve beyaz undan yapılan ürünler - İşlenmiş gıdalar ve fast food ürünleri - Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yiyecekler - Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri - Şekerli ve asitli içecekler - Aşırı kafein ve tuz içeren besinler Bu besinlerin yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagiller tercih edilmelidir. KABIZLIĞA İYİ GELEN YÖNTEMLER Kabızlığı önlemek ve gidermek için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmak etkili olur. BOL SU TÜKETİN Günde en az 2–2,5 litre su içmek sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Sabahları ılık su içmek bağırsak hareketlerini uyarmada etkilidir.