Krylya Sovetov - Gazovik Orenburg sahaya çıkıyor

Krylya Sovetov ve Gazovik Orenburg, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Krylya Sovetov, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gazovik Orenburg, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Krylya Sovetov kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.60, Gazovik Orenburg sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Krylya Sovetov önceki hafta Luch Vladivostok mücadelesinde 2-0 yenildi.

Gazovik Orenburg ise FK Tambov maçında 1-1 berabere kaldı.

Krylya Sovetov, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Gazovik Orenburg, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gazovik Orenburg 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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