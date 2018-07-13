KTP Kotka - Oulu maçı öncesi rakamlar

KTP Kotka ve Oulu, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. KTP Kotka 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Oulu 14 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi KTP Kotka, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oulu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 173 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KTP Kotka kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Oulu sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

KTP Kotka son hafta oynanan Haka maçında 3-3 berabere kaldı.

Oulu ise Jyvaskyla JK maçında 2-1 yenildi.

KTP Kotka, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

Oulu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Oulu, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.