Ancak bu tercih, beraberinde ciddi bir fıkhi tartışmayı da getirir. Özellikle "avret mahalli" kavramı ve bir kadının başka bir kadına karşı örtünme sınırları düşünüldüğünde, mahrem bölgelerin bir başkasına açılması vicdanları rahatsız eden bir durumdur. Güzellik ve bakım arzusu ile dini hassasiyetler arasında kalan kadınların en sık araştırdığı "Kuaförde ağda yaptırmak günah mı, Diyanet'e göre kuaförde ağda yaptırmak caiz mi?" soruları, mahremiyetin sınırlarını belirlemek açısından hayati önem taşır. İşte kişisel bakımın fıkhi boyutları...

İslam fıkhında örtünme (tesettür), sadece karşı cinse (erkeklere) karşı değil, hemcinslere karşı da belirli kurallara bağlanmıştır. Bir kadının vücudunda, başka bir kadının görmesinin haram olduğu bölgelere "galiz avret" denir. Temizlik veya güzellik amacıyla da olsa, bu bölgelerin tıbbi bir zorunluluk olmadıkça başkasına gösterilmesi dinen yasaklanmıştır. Ancak günümüzde lazer epilasyon veya profesyonel ağda hizmetlerinin yaygınlaşması, bu yasağın sınırlarını zorlamakta ve "Acaba bu bir ihtiyaç mıdır, zaruret sayılır mı?" tartışmalarını doğurmaktadır. Bu yazımızda, kadının kadına karşı avret sınırlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuaför hizmetlerine dair fetvalarını, hangi bölgelerin işlem görmesinde sakınca olmadığını ve tıbbi zorunluluk hallerini tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Hem bakımlı olup hem de Allah'ın emirlerine riayet etmek isteyenler için rehber niteliğindeki bilgiler...

REKLAM KADININ KADINA AVRET SINIRI NEDİR? Bu konunun hükmünü anlayabilmek için öncelikle "avret" kavramını netleştirmek gerekir. İslam'a göre avret, başkalarının bakmasının ve dokunmasının yasak olduğu, örtülmesi farz olan vücut bölgeleridir. Kadınların erkeklere karşı avret sınırları (el, yüz ve ayaklar hariç tüm vücut) genel olarak bilinse de, kadınların kadınlara karşı sınırları bazen göz ardı edilebilir. Hanefi mezhebi başta olmak üzere fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre, bir müslüman kadının başka bir müslüman kadına karşı avret yeri, "göbek deliği ile diz kapağı arası"dır. Yani bir kadın, annesi, kız kardeşi veya arkadaşı da olsa, göbek ile diz kapağı arasındaki bölgeyi (uyluklar ve kasık bölgesi dahil) başkasına gösteremez. Bu bölgenin dışındaki yerlere (kollar, bacakların dizden aşağısı, sırt, göğüs vb.) bakmak ise, fitne korkusu yoksa caiz görülmüştür. Dolayısıyla kuaförde yapılan işlemlerde asıl problem, bu yasak bölgenin (galiz avretin) açılmasıdır.

REKLAM KUAFÖRDE AĞDA YAPTIRMANIN HÜKMÜ Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimleri, kuaförde veya güzellik merkezinde ağda yaptırmanın hükmünü, işlemin yapıldığı bölgeye göre ayırırlar. Eğer ağda işlemi, kollar, bacakların dizden altı, yüz veya koltuk altı gibi "göbek ile diz kapağı arası" dışında kalan bölgelere yapılıyorsa, bunda dinen bir sakınca yoktur. Çünkü bu bölgeler kadının kadına karşı avret sınırları içinde değildir. Bir kadın kuaför, müşterisinin bacaklarına (diz altı), kollarına veya yüzüne ağda yapabilir. Ancak işlem, "göbek ile diz kapağı arasında kalan bölgeye" (bikini bölgesi, kasıklar, uyluklar) yapılıyorsa, bu kesinlikle caiz değildir ve haramdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Allah, avret yerini açana da bakana da lanet etsin" buyurmuştur. Kişinin kendi eliyle temizleyebileceği veya evde halledebileceği bir temizlik işlemi için, en mahrem yerini bir başkasına (kadın da olsa) açması fıkhen "zaruret" kapsamında değerlendirilmez. Zaruret; hayati tehlike, şiddetli ağrı veya kişinin kendi işini göremeyecek kadar hasta/yaşlı olması durumudur. Güzellik veya pratiklik, haramı helal kılan bir zaruret değildir.

REKLAM LAZER EPİLASYON VE AĞDA ARASINDAKİ FARK Günümüzde lazer epilasyon da en az ağda kadar yaygındır. Ancak fıkhi hüküm açısından lazer ile ağda arasında bir fark yoktur. Hüküm, kullanılan aletle değil, "bakma ve dokunma" eylemiyle ilgilidir. İster sıcak ağda sürülsün, ister lazer cihazı tutulsun; eğer işlem göbek-diz arasına yapılıyorsa ve bir başkası bu bölgeyi görüyorsa caiz değildir. Bazı lazer merkezlerinde kişinin kendi kendine uygulama yapmasına imkan tanıyan cihazlar veya yöntemler kullanılmaktadır. Eğer odaya kimse girmiyor, cihazı kişi kendisi kullanıyor ve mahrem yerini kimseye göstermiyorsa, bu şekilde yapılan işlem caiz olur. Ancak bir uzman tarafından uygulanıyorsa yasak hükmü geçerlidir. ZARURET VE İSTİSNAİ DURUMLAR İslam dini kolaylık dinidir ve engel olunamayan durumlar için istisnalar getirmiştir. Kuaförde avret bölgesine ağda yaptırmanın caiz olabileceği tek durum, kişinin "aciziyet" halidir. REKLAM Bu istisnai durumlar şunlardır: Yaşlılık: Kişi yaşlılığı nedeniyle ellerini kullanamıyor, eğilemiyor ve kendi temizliğini yapamıyorsa.

Hastalık ve Engel Durumu: Aşırı kiloluluk, fıtık, görme bozukluğu veya fiziksel engeller nedeniyle kişi kendi avret bölgesini temizleyemiyorsa.

Hamilelik: Hamileliğin son aylarında göbeğin büyümesiyle birlikte kadın kendi temizliğini yapmakta zorlanabilir. Bu durumda eşinden yardım alması en doğrusudur. Ancak eşi yapamıyorsa ve kadın kendi de yapamıyorsa, zaruret miktarınca (sadece gerekli yere bakılarak) bir başkasından yardım alması bazı alimlerce "ehveni şer" (kötünün iyisi) olarak değerlendirilebilir, ancak bu konuda da ihtiyatlı olmak ve mümkün mertebe başkasına açmamak tavsiye edilir. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN UYARISI Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda yaptığı açıklamalarda mahremiyet eğitiminin önemine dikkat çeker. Vücudun mahrem bölgelerinin, sadece tıbbi müdahale (doğum, ameliyat vb.) gibi zorunlu hallerde doktora açılabileceğini, bunun dışında estetik ve bakım kaygısıyla kuaföre açılmasının haram olduğunu belirtir.