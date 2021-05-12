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Küba, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı

Küba, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı

Küba, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı
Küba, İsrail'in Gazze saldırılarını şiddetle kınadı
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AA

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından Küba hükümetinin, İsrail saldırılarını reddettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

ABD'nin İsrail'in işlediği suçlara kalıcı destek verdiğini vurgulayan Rodriguez, "Küba, İsrail'in Gazze'deki Filistinli halka yönelik ayrım yapmayan bombalamalarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Öte yanda Latin Amerika'daki Filistin toplumu da İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ARJANTİN'DEN İSRAİL'İN ORANTISIZ GÜÇ KULLANMASINA TEPKİ

Arjantin hükümeti, İsrail'in Gazze ve Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerinde orantısız güç kullanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in, İsrail'in orantısız güç kullanmasından endişe duyduğu belirtilerek bölgede yükselen şiddetin kınandığı ifade edildi.

Arjantin'in İsrail ve Filistin'deki durumun dramatik şekilde kötüleşmesinden, İsrail güvenlik birimlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki aktörlerin, uluslararası hukuka saygı göstermesi, durumu tırmandıran eylem ve açıklamalardan kaçınması gerektiği kaydedildi.

Ateşkes ve diyalog vurgusu yapılan açıklamada, kalıcı ateşkesi tesis etmeye yönelik tüm uluslararası çabalara destek çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Böyle bir zamanda Papa Francis'in Kudüs'teki çatışmalara atıfta bulunarak ifade ettiği gibi şiddetin yalnızca daha fazla şiddet ürettiği ve bölgede barışın hakim olması için herkesin ortak çözümler araması gerektiği akılda tutulmalıdır." denildi.

ŞİLİ'DEN TARAFLARA SÜKUNET ÇAĞRISI

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Şili Hükümeti, Kudüs'te başlayan, bugün diğer şehirlere yayılan şiddetin artması ve bunun sonucu olarak masumların kurban edilmesi konusundaki derin endişesini dile getiriyor." denildi.

Bölgede sükunet çağrısı yapılan açıklamada,"Hedefi rastgele sivil nüfus olan her eylem haksızdır, insani hukuku ciddi şekilde ihlal eder ve uluslararası toplum tarafından tamamen reddedilmeye layıktır." ifadelerine yer verildi.

URUGUAY SALDIRILARI KINADI

Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Uruguay hükümeti, Doğu Kudüs'te geçen haftadan bu yana devam eden ve çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan şiddet olayları konusundaki derin endişesini dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, İsraillileri ve Filistinlileri şehirdeki artan şiddeti durdurmak, tüm kutsal yerlerin güvenliğini garanti altına almak, bu yerlerin tarihi ve dini statüsünü muhafaza etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstermeye teşvik etme hususunda, diğer ülkelerin açıklamalara katılıyor."

Açıklamada, iki devlete de müzakereye geri dönme çağrısı yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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